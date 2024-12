Sfida Italia-Portogallo per il posto aggiuntivo Champions

Si preannuncia un testa a testa tra Italia e Portogallo per l'ulteriore posto Champions per la stagione 2025/2026. Il pareggio della Fiorentina con il Vitoria Guimares, infatti, oltre a permettere alla squadra viola di qualificarsi per gli ottavi di finale di Conference League, ha consolidato il secondo posto dell'Italia nel ranking Uefa. Al comando c'è l'Inghilterra (14.035 pt) grazie alla vittoria del Chelsea sullo Shamrock Rovers. Alle sue spalle l'Italia (12.562). Terzo il Portogallo (12.450). Il miglior piazzamento nel gruppo da parte del Vitoria Guimares ha consentito ai lusitani di ridurre il distacco dal nostro calcio. Ulteriore balzo in avanti invece per il Belgio, quarto con 11.900 che supera la Spagna, quinta 11.892. Poi Germania 10.640 e Francia 9.928. Il punteggio si calcola sommando i punti acquisiti da ogni club in base al risultato del singolo match disputato ma non solo. Vanno aggiunti 1,5 punti in caso di passaggio agli ottavi di finale (solo 1 in Europa League) e altri, già stabiliti, che dipendono dalla posizione finale raggiunta nella classifica unica. In totale ogni club può totalizzare, dopo la fase a gironi, massimo 29,5 punti in Champions League, 23 e 20,5 punti rispettivamente in Europa League e Conference League. Dagli ottavi di finale in poi, ogni vittoria continuerà a valere 2 punti, ogni pareggio porterà invece in dote 1 pt.