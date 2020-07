Volata scudetto: decide Juve-Lazio, ma occhio all'Inter

SERIE A

Ancora un mese e poi la Serie A avrà la sua regina. A nove giornate dal termine del campionato ci sono due favorite e un terzo incomodo a giocarsi lo scudetto. Detto che il distacco dell'Atalanta dalla vetta (almeno 12 punti in caso di successo col Napoli) pare davvero troppo ampio per essere colmato pur se da una squadra in forma devastante, Juve e Lazio sembrano destinate a giocarsi il primo posto sino alla fine. Ma attenzione all'Inter.

Vedi anche Serie A Serie A: le pagelle della 29.a giornata L'impressione, però, è che tutto si deciderà il 20 luglio, quando a Torino Sarri e Inzaghi si affronteranno nello scontro diretto che potrebbe dire tanto, se non tutto, sull'esito di questa tribolata stagione. Molto, però, dipenderà da come ci arriveranno le due squadre. Perché la Juve è attesa da un trittico davvero tosto con, in sequenza, derby, Milan a San Siro e lo spauracchio Atalanta, mentre la Lazio dovrà si sfidare il Milan (all'Olimpico), ma poi se la vedrà con Lecce e Sassuolo. Gli emiliani e l'Udinese, invece, saranno l'ultimo ostacolo di bianconeri e biancocelesti prima del big match. Chi sarà davanti al termine di quei 90' di fuoco, potrebbe avere mezzo scudetto in mano. Perché poi Juve e Lazio avranno un solo vero ostacolo da superare: la Roma per i campioni d'Italia, il Napoli per i vincitori della Supercoppa, entrambe all'ultima giornata. Prima ci saranno Udinese, Sampdoria e Cagliari per CR7 e compagni, Cagliari, Verona e Brescia per il capocannoniere Immobile e i suoi fratelli. Il tutto senza che il fattore campo possa avere un impatto decisivo, viste le porte chiuse.

E l'Inter? Gli otto punti di differenza con la Juve sembrano tanti, forse troppi. Eppure c'è ancora una possibilità. Perché il calendario offre ai nerazzurri la chance di rifarsi sotto proprio nelle prossime partite. Bologna, Verona, Torino e Spal attendono Conte prima di una finale complicato con Roma, Fiorentina, Genoa, Napoli e Atalanta. Gli impegni delle due avversarie da qui a un paio di settimane, però, sono sulla carta più ostici e se allo Stadium dovesse finire in pareggio, la Beneamata potrebbe ritrovarsi davvero in scia prima del rush conclusivo. E, si sa, quando Conte sente l'odore del sangue, è capace di tutto.

GIORNATA JUVENTUS (72 punti) LAZIO (68 punti) INTER (64 punti) 30 Torino Milan Bologna 31 MILAN LECCE VERONA 32 Atalanta Sassuolo Torino 33 SASSUOLO UDINESE SPAL 34 Lazio JUVENTUS ROMA 35 UDINESE Cagliari Fiorentina 36 Sampdoria VERONA GENOA 37 CAGLIARI Brescia Napoli 38 Roma NAPOLI ATALANTA

*In MAIUSCOLO le partite in trasferta