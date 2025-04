Un derby che non vale solo per il prestigio: Ranieri vuole il sorpasso e l'Europa

Quindici anni, uno scudetto al Leicester e qualche altra impresa sparsa qua e là (vedi Cagliari) dopo, Ranieri è ancora in trincea a giocarsi un'impensabile possibilità di guadagnarsi il posto in Champions, proprio in un derby. Lo farà senza il suo giocatore più importante, Dybala, e il solito 3-4-2-1 con Soulé e Pellegrini dietro Dovbyk. Baroni metterà in campo il solito ibrido tra 4-3-3 e 4-2-3-1, con Dele-Bashiru chiamato al doppio lavoro di trequartista e centrocampista in appoggio a Rovella e Guendouzi. Isaksen e Zaccagni sulle fasce e il grande ritorno di Castellanos nel ruolo di centravanti completano l'assetto di un Baroni che, oltre a cercare di evitare la seconda sconfitta nel derby e il sorpasso in classifica, deve anche pensare alla remuntada da mettere in scena all'Olimpico giovedì prossimo in Europa League.