Udinese-Salernitana, i campani non si presentano alla Dacia Arena: partita annullata

SERIE A

Gli ospiti sono stati stoppati dall'Asl per alcuni positivi al Covid, mentre i bianconeri si sono regolarmente recati allo stadio: si va verso il 3-0 a tavolino

Come previsto, la Salernitana non è scesa in campo alla Dacia Arena per la prima partita della 19.a giornata di Serie A. I campani sono rimasti a casa, bloccati dall'Asl per alcune positività al Covid. Allo stadio, invece, si è regolarmente presentata l'Udinese, che ha aspettato, come da regolamento, gli avversari. Si è atteso formalmente l'arrivo della Salernitana per 45 minuti e poi l'arbitro Camplone ha dichiarato la cancellazione del match. La partita non dovrebbe essere rinviata ad altra data: previsto il 3-0 a tavolino per i friulani.

19:30 UDINESE IN CAMPO PER UNA PARTITELLA

L'Udinese scende in campo per una amichevole a ranghi misti alla Dacia Arena dopo che la partita contro la Salernitana non si è giocata per l'assenza della squadra campana fermata dalla Asl locale per alcuni casi di Covid. Passati i 45 minuti necessari per ratificare l'assenza della squadra avversaria, il club friulano ha deciso di far disputare una partitella in famiglia.

19:15 UDINESE-SALERNITANA UFFICIALMENTE CANCELLATA

Dopo aver atteso i 45 minuti previsti dal regolamento, l'arbitro Casmplone ha decretato la cancellazione della partita tra Udinese e Salernitana, vista l'assenza dei campani.

18:50 DG SALERNITANA: "NON E' DIPESO DA NOI"

"E' stato emesso un comunicato dalla Asl dove si specificava che tutti coloro che erano in contatto con i positivi dovevano andare in quarantena. Questo è e questo rimane. Non è dipeso da noi, noi volevamo partire. Dobbiamo stare tutti in quarantena, giocatori e staff". Lo ha detto il direttore generale della Salernitana Angelo Fabiani in merito al mancato svolgimento del match con l'Udinese. "La Asl ci ha impedito nella maniera più assoluta di prendere l'aereo di linea, noi abbiamo bloccato un charter la mattina successiva ma bisognava ripetere i tamponi", ha poi aggiunto a Dazn.

18:40 MARINO: "GIUSTO CHE LA LEGA NON ABBIA RINVIATO LA PARTITA"

"La Lega giustamente non ha rinviato la partita, noi siamo tenuti a presentarci. Ritengo corretta la decisione di non rinviare". Lo ha detto il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino in merito alla mancata disputa di Udinese-Salernitana. Il club campano non e' partito per il 'Friuli' per alcuni casi di Covid-19 nel gruppo squadra. "La Lega ha il dovere di tutelare che il campionato di Serie A si svolga regolarmente - ha aggiunto - Noi abbiamo praticato questo principio, l'anno scorso siamo andati a giocare a Roma con la Lazio con sette giocatori con il Covid, allenatore compreso. La Lega ha fatto quello che e' doveroso, poi vedremo cosa succederà". Per il dirigente bianconero "la Salernitana avrebbe dovuto prendere ieri un charter e non un aereo di linea - ha proseguito a Dazn - L'articolo 4 del protocollo Covid della Lega stabilisce che le società per le trasferte debbano usare un aereo privato. Il provvedimento della Asl era quello di impedire il viaggio su un aereo di linea, a questo punto ci fosse stato un charter la Salernitana, a cui va la nostra solidarietà perché afflitta da mille problemi, avrebbe potuto essere qui ieri sera". Vedi anche salernitana Salernitana, l'Asl di Salerno: "Mancato rispetto delle procedure nel gruppo squadra"

18:30 NIENTE SALERNITANA, LA PARTITA NON INIZIA

La Salernitana non è scesa in campo alla Dacia Arena per la sfida contro l'Udinese e adesso l'arbitro Camplone, che ha fischiato l'inizio della partita puntualmente alle 18.30 dal tunnel degli spogliatoi (dove sono rimasti i giocatori di casa), dovrà attendere i canonici 45 minuti prima di decretare la cancellazione del match.

17:30 ARBITRI ARRIVATI, LA FORMAZIONE DELL'UDINESE

La squadra arbitrale è arrivata alla Dacia Arena alle 17.25, poco dopo l'Udinese ha annunciato la formazione ufficiale: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

15:00 CONSIGLIO FIGC E LEGA CALCIO: NIENTE DI FATTO

Nel Consiglio Figc in cui si è parlato della situazione societaria della Salernitana sul tavolo ha visto anche la questione del match contro l'Udinese. La situazione è in divenire, intando dalla Lega di Serie A non sono arrivate comunicazioni sulla partita che sembra riproporre lo scenario di Juventus-Napoli dell'ottobre 2020.

12:28 ASL SALERNO: "DUE POSITIVI E UN SINTOMATICO" (qui l'approfondimento)

"Due positivi più un sintomatico hanno fatto suggerire al nostro contact tracing, anche sulla scorta delle comunicazioni del medico sociale della Salernitana che nelle 48 ore precedenti non c'era stato un rigoroso rispetto delle procedure del gruppo squadra, la sospensione dei movimenti dei giocatori contagiati e dei contatti stretti". Lo dice Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile Covid dell'Asl di Salerno in merito allo stop imposto alla Salernitana.

11:28 UDINESE: "NOI STASERA SAREMO IN CAMPO"

L'Udinese Calcio sarà regolarmente presente in campo stasera alle 18.30 alla Dacia Arena per l'anticipo dell'ultimo turno di andata della serie A, contro la Salernitana: lo apprende l'ANSA da fonti qualificate della società, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Secondo quanto si è appreso, non essendoci comunicazioni ufficiali della Lega, la squadra - che si trova in ritiro - si presenterà allo stadio, assieme al direttore di gara e ai suoi collaboratori, nonostante la mancata partenza dei campani per la trasferta, fermati dalla ASl dopo l'accertamento di casi di positività al Covid.

LO SCENARIO

Nel pomeriggio di lunedì l'Asl di Salerno aveva bloccato la trasferta della squadra granata a Udine dopo che due calciatori e un membro dello staff erano risultati positivi al Covid. In serata i tamponi molecolari avevano confermato i tre casi, ma il resto del gruppo squadra era risultato negativo. "La Lega ci ha confermato che si gioca alle 18.30. Non ci saranno stravolgimenti, la decisione della Lega è questa, la Salernitana partirà domani mattina - aveva detto Pierpaolo Marino, il direttore dell'Area tecnica dell'Udinese - Siamo sempre rimasti concentrati, non avevamo notizie dalla Lega che la situazione fosse tanto grave da giustificare un rinvio. La partita al 99,9% si gioca". Invece nella notte è arrivata la nota della Salernitana: niente trasferta.

GRAVINA: "IL PROTOCOLLO FUNZIONA, LE ASL UNICO PROBLEMA"

"Il protocollo è noto, ha sempre funzionato. Abbiamo solo un problema: quello delle Asl. Lì possiamo fare poco. Oggi intervengono in maniera abbastanza diffusa" ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa commentando il caso Udinese-Salernitana con la mancata partenza del club campano per il blocco dell'autorità sanitaria a fronte dei casi di Covid emersi. "Il problema è che a livello di legislazione nazionale c'è l'autonomia delle singole Regioni e delle singole Asl per adottare provvedimenti che sono inconfutabili - ha continuato Gravina -. Ho un solo interlocutore oggi, il Ministro Speranza. Stiamo provando comunque ad avviare una discussione amichevole con le autorità sanitarie ma è un lavoro immane. E' auspicabile un tavolo di confronto collegiale". Infine un commento sul crescere dei casi in Serie A: "C'è questa esplosione di contagi che sta colpendo diversi calciatori che hanno fatto la seconda dose. Fortunatamente i no vax da noi non hanno grande spazio. Speriamo in tempi rapidi si arrivi a una regressione della pandemia".