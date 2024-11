Tra voglia di sorpasso e sogni di fuga: a San Siro va in scena la partitissima

Antonio Conte lo sa e sa anche preparare al meglio le singole partite facendo mantenere ai suoi dei principi inderogabili. Probabile che aspetti i nerazzurri in blocco medio limitando la pressione alta a pochi momenti della gara, per non farsi portare troppo in giro per il campo. In fase difensiva il Napoli sa piazzarsi con quattro giocatori nella prima chiusura (i due esterni alti più McTominay che si schiera al fianco di Lukaku), oppure lasciare la parità numerica a centrocampo. Di certo dovrà fare una grande attenzione al lavoro incessante che l'Inter sa fare sulle corsie esterne. Quando difende posizionalmente il Napoli si piazza con un 5-4-1 che sa sfruttare i ripiegamenti profondi di Politano, ma il problema può nascere sui ribaltamenti di fronte appena persa palla, quando i nerazzurri diventano letali con i cambi di gioco. Conte questo lo sa e le coperture preventive saranno curate con attenzione.