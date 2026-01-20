Tonolini: "Giusto togliere il rigore a Miretti in Cagliari-Juve. Buona la revisione al monitor"

"La situazione da campo era complicata, ma è stata giusta la revisione e la revocazione del calcio di rigore". Così Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN, parla a Open Var, format di DAZN, FIGC, AIA con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio, commenta il penalty assegnato da Massa alla Juventus nella gara con il Cagliari, poi tolto a seguito della revisione al monitor.