Calcio
Serie A
LA MOVIOLA

Tonolini: "Giusto togliere il rigore a Miretti in Cagliari-Juve. Buona la revisione al monitor"

L'ex arbitro e componente CAN a Open Var: "Il week-end è stato molto positivo"

20 Gen 2026 - 16:08

"La situazione da campo era complicata, ma è stata giusta la revisione e la revocazione del calcio di rigore". Così Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN, parla a Open Var, format di DAZN, FIGC, AIA con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio, commenta il penalty assegnato da Massa alla Juventus nella gara con il Cagliari, poi tolto a seguito della revisione al monitor.

"Si vede bene dalla revisione come Mazzitelli anticipi Miretti che poi calcia il giocatore del Cagliari, quindi è giusto togliere il rigore - ha spiegato -. Ci è piaciuta anche la tranquillità con la quale è stata approcciata la revisione".

Tonolini ha poi definito "molto positivo" il weekend di Serie A appena concluso, mentre soffermandosi sulla possibilità che cambi la regola del fuorigioco ha concluso: "E' una modifica che si sta studiando, qualora passasse agevolerebbe notevolmente la fase offensiva delle squadre".

open var
cagliari-juventus
miretti

