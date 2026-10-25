Standing zone: la proposta dei genoani e l'esperienza tedesca

L'importazione del modello tedesco è, per ora, frenata dall'attuale normativa vigente in Italia, un dm del 1996 che prevede posti a sedere obbligatori negli stadi con capienza superiore alle 2000 unità. Conferme sull'affidabilità del sistema sono arrivate, intanto, ieri da Genova dove esponenti della tifoseria del Borussia Dortmund (che ha le standing zones attive in Bundesliga, non in Champions e per le gare della Nazionale) hanno portato la loro esperienza: "Nella nostra curva ci sono 25mila persone in piedi - il concetto espresso dai presenti - e le statistiche sugli incidenti sono diminuite. Se lo facciamo noi in 25mila perché non si può fare qui a Genova?".