IN PIEDI IN GRADINATA

Standing zone: la proposta dei genoani e l'esperienza tedesca

Ieri nuova conferenza a Genova sulla proposta avanzata dall'Associazione Club Genoani: prevedere aree nelle quali seguire in piedi le partite. Vantaggi, ostacoli e testimonianze

25 Ott 2026 - 12:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© sportmediaset

© sportmediaset

La proposta ha radici storiche e popolari eppure è innovativa, finora unica in Italia: realizzare le standing zones (aree in cui stare in piedi) nello stadio Ferraris di Genova e - in scia - in tutti gli impianti italiani. Il progetto è veicolato da tempo dall'Associazione Club Genoani che ieri ha tenuto una conferenza in città: c'erano tifosi, politici ed esponenti di altre tifoserie straniere. Ma cos'è la standing zone e perché può contemperare calcio popolare, sicurezza e modernità?

LA PROPOSTA

È un po' come tornare al passato guardando al futuro. Il progetto di restyling dell'iconico Ferraris prevederebbe, nel rispetto della normativa vigente, una riduzione di capienza a 31600 posti. Con le standing zones nelle gradinate, invece, il numero di posti disponibili si alzerebbe a circa 36000 (ne verrebbero guadagnati tra i 2000 e i 2500 in ognuno dei due settori). Il meccanismo è identico a quello già sperimentato con successo all'estero, in particolare in Germania (ma anche in Inghilterra, Austria, Scozia e Olanda).

La novità introdotta è il rail seat, un seggiolino binario sul quale sedersi (obbligatorio farlo a prescindere per Euro 2032), ma allo stesso tempo richiudibile in verticale e bloccato dagli addetti allo stadio per consentire ai tifosi di assistere in piedi alle altre partite aumentando, e non di poco, la capienza totale rispetto alla modalità posti a sedere.

© sportmediaset

© sportmediaset

I VANTAGGI

Oltre all'effetto capienza le standing zones, come sottolineato più volte da Paolo Caricci, presidente dell'Associazione Club Genoani, permetterebbero di combattere il caro biglietti (più posti, più disponibilità, meno onerosità) e di agevolare la sicurezza all'interno degli stadi in quanto - sottolinea l'Associazione - verrebbe azzerata la possibilità di vedere gente in piedi sui seggiolini (pericolosa abitudine) e sarebbero gestiti in maniera più ordinata ed efficiente i flussi di uscita dei tifosi.

ESPERIENZA, OSTACOLO E TRASVERSALITÀ

L'importazione del modello tedesco è, per ora, frenata dall'attuale normativa vigente in Italia, un dm del 1996 che prevede posti a sedere obbligatori negli stadi con capienza superiore alle 2000 unità. Conferme sull'affidabilità del sistema sono arrivate, intanto, ieri da Genova dove esponenti della tifoseria del Borussia Dortmund (che ha le standing zones attive in Bundesliga, non in Champions e per le gare della Nazionale)  hanno portato la loro esperienza: "Nella nostra curva ci sono 25mila persone in piedi - il concetto espresso dai presenti - e le statistiche sugli incidenti sono diminuite. Se lo facciamo noi in 25mila perché non si può fare qui a Genova?". 

Sulla proposta di introduzione delle standing areas è stato interpellato anche il Parlamento che, in maniera trasversale, avrebbe dato le prime aperture sull'argomento.

stadi
serie a
marassi

Ultimi video

00:39
DICH MOURINHO SU YAMAL PRE CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho accende il Clasico: “Yamal forte come gli altri, non cambieremo nulla per lui”

00:20
Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

01:36
CR7 e il record di gol

CR7 e il record di gol

01:44
Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

01:03
Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

01:29
Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

01:16
Gattuso-Gila, sfida da campioni del mondo

Gattuso-Gila, sfida da campioni del mondo

01:32
Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

01:57
Momentaccio Maignan: il Milan è con lui

Momentaccio Maignan: il Milan è con lui

01:43
Juve, tifosi furiosi: "Bisogna cambiare assolutamente"

Juve, tifosi furiosi: "Bisogna cambiare assolutamente"

01:39
Euro-Woltemade, ora manca il gol in serie A

Euro-Woltemade, ora manca il gol in serie A

01:46
Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

02:15
Napoli-Roma faccia a faccia: alta tensione

Napoli-Roma faccia a faccia: alta tensione

00:29
DICH MOURINHO E LA BARBA DICH

Mou e il siparietto sulla barba di conferenza: "Non ditemi che sono orribile, altrimenti..."

01:04
DICH MOURINHO SU ARBITRO CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho e il Clasico: “Arbitro? L’importante è che siano rispettate le regole…”

00:39
DICH MOURINHO SU YAMAL PRE CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho accende il Clasico: “Yamal forte come gli altri, non cambieremo nulla per lui”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:30
Inter-Fiorentina, rigore nerazzurro al 95': la moviola
13:59
Viery-Thuram, contatto in area: Mariani indica il dischetto, poi ci ripensa | Rabbia Inter
 Dybala
13:36
Roma, test ok a Trigoria per Dybala: recuperato per il Cagliari
13:15
Inter-Fiorentina, due falli di mano in pochi secondi ma nessun rigore
13:00
Fifa, Infantino difende la candidatura, sostenuta "a stragrande maggioranza"