Roma, test ok a Trigoria per Dybala: recuperato per il Cagliari

Nel frattempo, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria: sessione di scarico per chi è sceso in campo ieri nel pareggio di Napoli al Maradona, mentre il resto del gruppo ha svolto il normale programma di lavoro. Dybala, che ha dovuto saltare gli impegni contro Genoa, Slovan Bratislava e Napoli, punta a mettersi di nuovo agli ordini del tecnico quanto prima. In questo avvio di stagione, pur avendo fornito diversi assist, l'attaccante non ha ancora trovato la via del gol né in campionato né in Europa.