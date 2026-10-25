Roma, test ok a Trigoria per Dybala: recuperato per il Cagliari

25 Ott 2026 - 13:36
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 Dybala © Getty Images

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Il primo infortunio stagionale per Paulo Dybala si è materializzato alla fine del primo tempo della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Fermato da un fastidio al polpaccio e sostituito per prudenza, l'attaccante argentino sta ora intensificando il lavoro per rientrare al più presto. Nella seduta odierna, la Joya ha svolto parte del lavoro con i compagni, ricevendo indicazioni incoraggianti dal campo.

Ora spetterà a Gian Piero Gasperini decidere se convocarlo già per il match di martedì contro il Cagliari oppure rimandare il suo ritorno alla trasferta di Udine, in programma sabato 31 ottobre alle 18:00. Se le ottime sensazioni degli ultimi giorni saranno confermate, il numero 21 tornerà a disposizione della squadra (guidata in panchina da Fabio Pisacane, ndr).

Nel frattempo, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria: sessione di scarico per chi è sceso in campo ieri nel pareggio di Napoli al Maradona, mentre il resto del gruppo ha svolto il normale programma di lavoro. Dybala, che ha dovuto saltare gli impegni contro Genoa, Slovan Bratislava e Napoli, punta a mettersi di nuovo agli ordini del tecnico quanto prima. In questo avvio di stagione, pur avendo fornito diversi assist, l'attaccante non ha ancora trovato la via del gol né in campionato né in Europa.

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