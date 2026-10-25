Inter-Fiorentina, c'è anche Mancini a San Siro: i nomi sotto osservazione

25 Ott 2026 - 12:32
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Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini presente sugli spalti di San Siro per assistere al match tra Inter e Fiorentina con l'obiettivo di monitorare da vicino i principali profili italiani impegnati nella sfida.

La gara offrirà al ct l'opportunità di osservare diversi elementi chiave del suo nuovo ciclo: se sul fronte nerazzurro riflettori puntati su Barella, Bastoni, Pio Esposito e Dimarco, sul versante viola la lente d'ingrandimento sarà puntata su Fagioli oltre che sui giovani Ndour, in evidenza con l'Under 21, e Gnonto, lanciato sul palcoscenico della Nazionale maggiore dallo stesso ct quando non aveva ancora compiuto diciotto anni.

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