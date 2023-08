Squalificati Serie A: Turati fermato con la prova tv per bestemmia

© italyphotopress

Il portiere del Frosinone Stefano Turati è l'unico squalificato in Serie A dopo la prima giornata di campionato. Il portiere della formazione neopromossa non è stato espulso sul campo, ma il Giudice Sportivo ha utilizzato la prova tv per fermarlo in seguito a una "espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio". Per l'estremo difensore niente sfida contro l'Atalanta ancora una volta al Benito Stirpe.