"Spazio ai sogni": Serie A in campo per la Lega del Filo d’Oro

Torna la Campagna “Spazio ai sogni” della Lega del Filo d’Oro sostenuta in questo turno di Campionato da tutta la Serie A Enilive e dai messaggi di alcuni tra i più noti portieri del calcio italiano. In occasione della 9ª giornata di Campionato, in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per supportare i progetti della Lega del Filo d’Oro, invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Spazio ai Sogni – Dona ora al 45514” poco prima del fischio di inizio di ogni match. Nel pre e post gara di tutte le partite, inoltre, i dirigenti, gli allenatori e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo della Lega del Filo d’Oro.