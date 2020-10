Spadafora ancora contro Ronaldo: "Ha violato il protocollo, è un dato oggettivo"

MINISTRO DELLO SPORT

"Cristiano Ronaldo? I grandi campioni si sentono al di sopra di tutto, quando ha lasciato l'Italia per andare in Portogallo ha violato il protocollo ed è un dato oggettivo. Non a caso e stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica, su segnalazione della ASL e di conseguenza anche dalla Procura sportiva". Lo ha detto Vincenzo Spadafora, ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport, ospite de l'Aria Che Tira su La7. "Il messaggio che dovrebbero dare i campioni è rispettare le regole, io ho detto quello che pensavo su Ronaldo anche se ha milioni di follower sui social", ha aggiunto.

"Il calcio è un'industria molto importante, ma non è che non deve rispettare le regole - ha detto ancora Spadafora, he poi alla domanda se si concluderà o meno il campionato ha risposto - Che ce la si possa fare sì, che si arrivi fino in fondo non lo so. È una situazione particolare, di questo deve essere consapevole anche la Lega di Serie A e pensare già ad un piano B o piano C. Io difendo la linea del protocollo che funziona, se viene rispettato. Poi se qualcuno non lo rispetta..."

"Venerdì pubblicheremo un protocollo ancora più rigido per la pratica sportiva, in particolare in tema di distanziamento sociale e uso della mascherina anche durante lo svolgimento di alcune attività", ha annunciato infine il ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport.

"JUVE-NAPOLI? DE LUCA PENSI ALLA CAMPANIA, HA FALLITO"

"De Luca su Juve-Napoli? Inviterei De Luca ad occuparsi del sistema sanitario campano, che non mi pare abbia fatto granché". Duro Vincenzo Spadafora dagli studi de l'Aria Che Tira: "La Campania è la mia regione, sono molto preoccupato, è stato facile chiudere e per De Luca farsi pubblicità. Però ora non sta reagendo il sistema dei trasporti e quello sanitario, di cui era responsabile la Regione". "De Luca ha fallito? Mi sembra evidente", ha concluso Spadafora.