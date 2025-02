Serie B: Christensen fa esultare la Salernitana, vincono Brescia e Südtirol

SALERNITANA-CREMONESE 1-0

Una prestazione monumentale dell'ex viola Oliver Christensen, che para tutto nella ripresa, consegna tre punti alla Salernitana: è 1-0 sulla Cremonese, che vede interrompersi la sua imbattibilità di sette gare. Regna l'equilibrio nei primissimi minuti, entrambe le squadre provano a giocare in ripartenza e latitano le occasioni. La prima azione degna di nota arriva alla mezz'ora, col tiro-cross di Vandeputte e la deviazione di Christensen. Nel finale di tempo, invece, ecco la clamorosa chance per i campani: braccio di Azzi ed è rigore, ma Cerri calcia sul palo. Resiste lo 0-0 e Breda alza il baricentro dei suoi, inserendo Soriano per Ghiglione e passando a quattro dietro. La mossa causa qualche rischio, con Christensen decisivo su Collocolo, ma al 56' ecco il gol. Il tiro-cross di Njoh manda in tilt Fulignati e la difesa, palla sull'incrocio dei pali e tap-in vincente di Raimondo per l'1-0. La Cremonese inserisce Bonazzoli e Johnsen per inseguire il pari, ma rischia al 74': doppia chance per Verde e Tongya, Fulignati salva tutto con affanno. Il rischio risveglia i grigiorossi, che si costruiscono due clamorose occasioni: Christensen salva sul colpo di testa in tuffo di Vazquez, poi Antov colpisce la traversa. Il portiere danese, ex Fiorentina, è ancora decisivo nel recupero: doppio miracolo su Johnsen e Vazquez. Esulta la Salernitana, che resta terzultima e sale a 24 punti: è il secondo successo consecutivo. Cremonese quarta a quota 37, con un enorme rischio. I grigiorossi sono a -11 dallo Spezia, qualora il distacco superasse i quattordici punti (a fine stagione) non si disputerebbero i playoff.