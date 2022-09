Serie A, verso il derby Milan-Inter: Pioli recupera Origi, Inzaghi spera in Bastoni

VERSO LA STRACITTADINA

L'attaccante rossonero è tornato a lavorare in gruppo ed è di nuovo a disposizione. Qualche linea di febbre per il difensore nerazzurro, che però dovrebbe essere del match

Continua il conto alla rovescia verso il derby di Milano, in programma sabato alle 18 in un San Siro che si preannuncia tutto esaurito. Stefano Pioli e Simone Inzaghi devono fare i conti con qualche assenza, ma nessuno dei due dovrebbe avere grossi grattacapi di formazione per l'attesissimo big match. Il tecnico del Milan potrebbe avere qualche carta in più da giocarsi in attacco con il rientro di Origi, che ha ripreso ad allenarsi in gruppo, mentre quello dell'Inter, orfano sicuramente di Lukaku, dovrebbe poter contare sia su Correa sia su Bastoni, entrambi reduci da qualche acciacco.

MILAN

Oltre al lungodegente Ibra, i rossoneri dovranno fare a meno sicuramente di Alessandro Florenzi e Rade Krunic, ma possono consolarsi con il recupero di Divock Origi. L'attaccante belga, che aveva saltato il match col Sassuolo per un'infiammazione, è tornato a lavorare in gruppo ed è dunque da considerarsi disponibile per la stracittadina, dove può rappresentare una valida alternativa a Giroud a partita in corso. Ancora differenziato, invece per Ante Rebic, anche lui out contro i neroverdi. A due giorni dal match appare difficile immaginarlo tra i convocati, anche se non è da escludere un recupero in extremis. Pronti a tornare tra i titolari Charles De Ketelaere e Sandro Tonali, mentre c'è curiosità attorno alle possibili convocazioni dei nuovi arrivati Thiaw, Vranckx e Dest.

INTER

Con Lukaku fuori dai giochi, Inzaghi sembra intenzionato a puntare sulla coppia Lautaro-Correa, con quest'ultimo che se la giocherà con Dzeko. L'ex Lazio ha preso parte regolarmente all'ultima seduta di allenamento, dopo il leggero affaticamento patito contro la Cremonese, e le sue condizioni pertanto non preoccupano. Qualche pensiero in più lo dà invece Alessandro Bastoni, che dopo aver accusato qualche linea di febbre è rimasto una notte a dormire nel centro sportivo nerazzurro e successivamente ha svolto un allenamento più leggero di quello dei compagni. Si tratterebbe, in ogni caso, di una decisione precauzionale ed è probabile che il difensore riprenda ad allenarsi a pieno regime alla vigilia della sfida coi rossoneri, anche se resta pronta l'alternativa Dimarco. Per la fascia sinistra Darmian ancora in vantaggio su Gosens.