Serie A, Verona-Udinese 0-0: un punto a testa per Runjaic e Zanetti

• Tra le squadre affrontate almeno 30 volte in Serie A, l’Udinese è quella contro cui l’Hellas Verona ha perso meno partite in percentuale (29% - 12P in 41 precedenti totali).

• Primo pareggio stagionale in Serie A per l’Hellas Verona: gli Scaligeri non impattavano un match nella competizione dal 26 maggio scorso (2-2 contro l’Inter al Bentegodi).

• L’Udinese è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime quattro trasferte di Serie A (2V, 2N), dopo che nelle precedenti quattro gare esterne del torneo aveva ottenuto quattro sconfitte.

• Hellas Verona e Udinese hanno pareggiato tre degli ultimi quattro scontri diretti in Serie A, lo stesso numero di segni ‘X’ ottenuti nelle precedenti dieci sfide nel torneo (due vittorie gialloblù e cinque successi bianconeri).

• Dopo aver sempre subito almeno un gol nelle ultime 15 gare di Serie A, l’Hellas Verona torna a mantenere la porta inviolata nella competizione per la prima volta dall’1 settembre scorso (2-0 contro il Genoa al ‘Ferraris’ in quel caso).

• L’Udinese non ha trovato la via del gol nel primo match di Serie A disputato all’inizio di un anno solare per la prima volta dal 6 gennaio 2015 (0-1 contro la Roma in quel caso, al ‘Bluenergy Stadium’).

• L’Hellas Verona non ha trovato la rete per due gare casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta da settembre 2023 (contro Bologna e Atalanta in quel caso).

• Quello ricevuto da Suat Serdar è il sesto cartellino rosso ricevuto dall'Hellas Verona in questa Serie A, almeno due in più rispetto ad ogni altra squadra del campionato (a quota quattro Lecce e Parma).

• Tomás Suslov ha raggiunto la sua 50ª presenza in tutte le competizioni con l'Hellas Verona.