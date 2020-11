Serie A: Verona-Sassuolo 0-2. Boga e Berardi beffano Juric e fanno volare De Zerbi

VERONA-SASSUOLO 0-2

Il Sassuolo subisce il Verona per quasi tutta la partita ma trova tre punti fondamentali per una classifica impensabile alla vigilia del campionato. I padroni di casa colpiscono due pali e due traverse e costruiscono una serie di occasioni che non vengono però concretizzate. La squadra di De Zerbi, invece, dimostra di sapere anche essere cinica e trova il vantaggio nel primo tempo con un tiro a giro di Boga e raddoppia nella ripresa al termine di un contropiede finalizzato da Berardi. Le immagini di Verona-Sassuolo

















































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Senza Lazovic e Faraoni, Juric rivisita il sistema di gioco classico veronese mettendo in scena un 4-4-2 con Barak e Zaccagni esterni a metà campo con Tameze e Ilic centrali e Kalinic-Di Carmine coppia d'attacco. Una scelta che si sposa bene, in fase difensiva, con il 4-2-3-1 di un Sassuolo contrato dalla serie di marcature in pressione individuale. Nella squadra emiliana, senza Caputo, c'è Raspadori al centro dell'attacco con il recuperato Djuricic alle spalle e Berardi e Boga sugli esterni. L'aggressività veronese impedisce alla squadra di De Zerbi di sviluppare la consueta manovra fluida che scompone e ricompone il modulo originale a seconda delle esigenze della partita. Anzi, sono solo i padroni di casa a essere pericolosi come capita dopo 5 minuti a Ilic che spara un siluro di sinistro che si schianta sul palo. Poi un colpo di testa di Di Carmine esce di poco alla destra di Consigli. I cambi di gioco e lo sviluppo offensivo sugli esterni sono l'arma offensiva che mette in difficoltà il Sassuolo, anche se, quello che più stupisce, è la carenza nella costruzione della manovra della squadra più brillante, finora, del campionato.

Al 26' minuto un cross da sinistra di Dimarco colpisce la parte alta della traversa, a dimostrazione di come le azioni che arrivano dalle fasce siano il vero punto debole della giornata neroverde. Poco dopo, una punizione da destra di Zaccagni viene raccolta al volo da Dawidowicz che impegna seriamente Consigli. Verso la fine del primo tempo Kalinic è costretto a uscire sostituito da Colley. Poi al 42' succede quello che non ti aspetti. Alla prima vera occasione il Sassuolo passa. Cambio di gioco di Berardi per Boga che, da sinistra, ha tutto il tempo di stoppare la palla e piazzare un destro a giro che finisce nell'angolo dove Silvestri non può arrivare. In apertura di ripresa un'azione da sinistra di Zaccagni mette Tameze davanti alla porta ma il suo tiro finisce altissimo. Il Verona continua a provarci, colpisce un altro palo con una punizione di Veloso, ma è la squadra di De Zerbi a trovare il raddoppio con un contropiede finalizzato da Berardi. I padroni di casa reagiscono ma si scontrano ancora con Consigli (tentativo di Salcedo) e la traversa (colpita da Udogie nel recupero). Finisce dunque con la vittoria del Sassuolo che, oltre ai tre punti, si porta a casa anche una convinzione: si può vincere anche non giocando bene.

LE PAGELLE

Boga 6,5 - Si prende l'ampia sufficienza perché azzecca il destro a giro che sblocca la partita. Per il resto fa veramente poco. Perlomeno secondo gli standard a cui ci ha abituato.

Raspadori 5,5 - Deve sostituire Caputo e non si trova particolarmente a suo agio nel svolgere il ruolo di punta centrale. Poco cercato, comunque, dai compagni.

Berardi 7 - Trova il cambio di gioco giusto per il gol di Boga, poi chiude la partita con la rete dello 0-2.

Dawidovicz 5 - Sbaglia nel non andare a chiudere in fretta su Boga in occasione della rete che sblocca la partita.

Dimarco 6.5 - Costante presenza sulla sinistra mette in seria difficoltà la difesa avversaria e prende anche la traversa tentando un cross.

Zaccagni 6,5 - Spina nel fianco sulla sinistra si rende protagonista di una serie di assist mai sfruttati nel modo migliore dai compagni.

IL TABELLINO

VERONA-SASSUOLO 0-2

Verona (4-4-2): Silvestri 6, Dawidowicz 5, Magnani 5,5, Ceccherini 5,5 (23'st Udogie sv), Dimarco 6,5, Barak 6, Tameze 5,5, Ilic 6 (22'st Veloso sv), Zaccagni 6,5, Di Carmine 5,5 (33'st Salcedo sv), Kalinic 5 (38'pt Colley 5,5). A disp: 22 Berardi, 25 Pandur, 15 Cetin, 16 Terracciano, 18 Cancelleri, 36 Amione, 72 Danzi, 99 Bertini. All.: Juric 6.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7, Toljan 6,5 (19'st Ayhan 6), Chiriches 7, Ferrari 6,5, Rogerio 6, Lopez 6 (35'st Obiang sv), Locatelli 6, Berardi 7, Djuricic 5,5 (28'st Traore sv), Boga 6,5 (34'st Marlon sv), Raspadori 5,5 (28'st Muldur sv). A disp: 63 Turati, 4 Magnanelli, 13 Peluso, 30 Oddei, 68 Bourabia, 77 Kyriakopoulos, 91 Schiappacasse). All.: De Zerbi 6,5.

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 42' pt Boga (S), 30' st Berardi (S).

Ammoniti: Dimarco, Lopez, Locatelli e Marlon.

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI OPTA

- Per la prima volta nella sua storia in Serie A il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le prime otto gare stagionali (5V, 3N).

- Il Sassuolo ha vinto per la prima volta quattro trasferte di fila in Serie A.

- Era dallo scorso agosto (vs Genoa) che il Verona non perdeva un match di Serie A con almeno due gol di scarto.

- Dall'inizio del 2020 Jeremie Boga ha trovato il gol in sette match di Serie A. Il Sassuolo non ha mai perso in queste sette gare (6V, 1N).

- Dei 15 gol segnati da Boga in Serie A, solo quattro sono arrivati in trasferta.

- Jermie Boga non segnava un gol in Serie A dallo scorso luglio (vs Lecce) e la sua ultima marcatura fuori casa prima di oggi risaliva a febbraio 2020 (in casa della SPAL).

- 15esimo gol in Serie A per Jeremie Boga; il terzo contro il Verona, che diventa la sua vittima preferita nel massimo campionato.

- Solo Dejan Kulusevski, Musa Barrow e Lautaro Martinez sono più giovani di Jeremie Boga tra i giocatori stranieri che contano almeno otto gol in Serie A dall'inizio del 2020.

- Domenico Berardi ha servito oggi il suo 50esimo assist in Serie A (il primo in trasferta da quello fornito in casa della SPAL a febbraio 2020, anche in quel caso a Boga).

- Domenico Berardi è (insieme a Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Jose Callejon e Alejando Gomez) uno dei cinque giocatori che dal campionato 2013/14 (stagione del suo esordio in Serie A) vantano almeno 50 gol e 50 assist nel torneo.

- Domenico Berardi è uno dei tre giocatori (insieme a Roberto Soriano e a Henrik Mkhitaryan) che contano almeno quattro gol e tre assist all'attivo in questa Serie A. Tra questi il giocatore neroverde è il più giovane.

- Da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05) nessuna squadra ha colpito più legni del Verona (quattro) in un singolo match di Serie A.