Serie A, Verona-Fiorentina 1-1: Castrovilli salva i viola nel finale

verona-fiorentina 1-1

Il colpo di testa all'81' del numero 10 di Italiano pareggia il vantaggio scaligero firmato da Lasagna

Il girone d'andata di Verona e Fiorentina si chiude con un pareggio per 1-1 al Bentegodi. Dopo un palo di Faraoni in avvio di gara, gli scaligeri trovano il vantaggio al 17' con il gol di Lasagna su assist di Caprari. Nel finale, però, Castrovilli, entrato ad inizio ripresa al posto di Bonaventura, firma di testa il definitivo pareggio su cross di Terzic. I viola di Italiano salgono così a 32 punti, mentre i gialloblù si portano a 24. Serie A, le foto di Verona-Fiorentina









































































LE STATISTICHE

Verona e Fiorentina hanno pareggiato un match di Serie A in casa dei veneti per la prima volta da febbraio 2000.

Il Verona è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio nella Serie A in corso (18).

Kevin Lasagna ha segnato il suo terzo gol al Bentegodi in Serie A, ma è stato il primo davanti al proprio pubblico: i due precedenti con la maglia del Carpi nel marzo 2016 (contro il Verona) e con l'Udinese nel settembre 2018 (contro il Chievo).

Lasagna ha segnato il suo secondo gol in Serie A contro la Fiorentina dopo aver trovato le rete contro i viola nel febbraio 2016 con la maglia del Carpi.

Lasagna è andato a segno in Serie A 24 tiri dopo il suo precedente gol nella competizione contro Cagliari nell'aprile 2021.

Gianluca Caprari ha servito il suo terzo assist contro la Fiorentina in Serie A: contro nessuna squadra ne conta di più nella competizione.

Il Verona ha subito 14 reti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, una in più di quelle incassate in questo intervallo temporale nell'intera Serie A 2020/21.

Otto dei nove gol di Gaetano Castrovilli in Serie A sono arrivati nel corso dei secondi tempi di gioco.

Castrovilli ha segnato il suo primo gol di testa in Serie A da novembre 2019 contro il Parma.

La Fiorentina ha segnato con il suo unico tiro nello specchio tentato nel match.

La Fiorentina ha incassato solamente la sua seconda rete in questo campionato nel corso dei primi 20 minuti di gioco, dopo la rete subita da Manolo Gabbiadini a novembre.