Serie A, Venezia-Juventus 1-1: Allegri si impantana in Laguna, Morata non basta

VENEZIA-JUVENTUS 1-1

Alla rete dello spagnolo ha risposto Aramu nella ripresa

La Juventus non è andata oltre l'1-1 nell'anticipo del sabato della 17a giornata di Serie A in casa del neopromosso Venezia. Bianconeri subito senza Dybala, uscito per infortunio, ma in vantaggio al 32' con la rete di Morata in anticipo su Caldara. Nella ripresa il pareggio di Aramu al 55' con un mancino dal limite, prima del miracolo salva risultato di Romero su Bernardeschi dieci minuti più tardi.









































































LA PARTITA

La trasferta del Penzo era temuta da Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus alla vigilia lo ha ribadito più di una volta, chiedendo una Juventus attenta e cinica contro il piccolo Venezia aspettandosi una prova di maturità che non è arrivata. L'esame di continuità non è stato superato e il proposito di filotto è rimasto impantanato contro l'organizzazione, la tecnica e l'entusiasmo della squadra di Zanetti. L'1-1 premia la partita disputata dagli arancioneroverdi che non hanno mai rinunciato al palleggio e a provare a sorprendere la Juventus con le proprie armi.

Una di queste è stata quella concretezza che Allegri reclama da settimana per la sua Juventus. Dal Penzo però i dati snocciolati in conferenza con percentuali non da top-team in quanto a capacità realizzativa, sicuramente non sono stati migliorati. Eppure di occasioni per passare una serata più tranquilla la Juventus ne ha avute, pur facendo da subito i conti con l'ennesimo infortunio per Dybala uscito al 12' per noie al ginocchio destro.

Al suo posto Kaio Jorge ed è stato proprio il brasiliano ad aprire le danze delle occasioni deviando alto da pochi passi un pallone pericoloso in area. Senza la Joya, il Venezia ha preso coraggio e per un buon quarto d'ora centrale del primo tempo ha condotto le operazioni pur senza creare occasioni, ma pressando alto e tenendo bene il possesso del pallone. Nell'ultimo quarto d'ora prima dell'intervallo però la Juventus ha alzato il livello qualitativo trovando il vantaggio al 32' con una zampata in area di Morata, in anticipo su Caldara da cross dalla sinistra di Pellegrini. Lo stesso spagnolo ha sfiorato il raddoppio poco dopo, lamentandosi poi con Cuadrado per un eccesso di egoismo in un diagonale a fil di palo del colombiano.

E' nella ripresa però che la Juventus è mancata e il Venezia, mattoncino dopo mattoncino, ha costruito il suo pareggio di lusso 22 anni dopo l'ultima volta contro i bianconeri in Serie A. Lo ha fatto approcciando al meglio il secondo tempo, alzando baricentro e pressing sorprendendo la Juventus. Prima Busio ha fatto le prove con un destro centrale dalla distanza al 50', poi cinque minuti più tardi approfittando della poca reattività dei centrocampisti di Allegri, è stato Aramu a pescare il mancino vincente che ha sorpreso Szczesny, sfiorando anche il raddoppio poco dopo con uno scambio tra i due talentuosi centrocampisti sventato all'ultimo da De Ligt su Henry.

Con mezz'ora abbondante di gioco a disposizione la Juventus però non è più riuscita a trovare il modo di sorprendere il Venezia costruendo una sola grande occasione da gol al 65' con Bernardeschi, il cui siluro è stato respinto d'istinto da Romero. Per il resto nemmeno l'ingresso di Kean ha saputo rivitalizzare una squadra apparsa inspiegabilmente scarica.

--

LE PAGELLE

Morata 6,5 - Rete da centravanti vero in anticipo sul primo palo in mezza acrobazia. Il suo lo fa, anche se la sintonia con Kaio Jorge non si accende. Attacca poco la profondità facendo arrabbiare Allegri.

Kaio Jorge 5 - Allegri dal suo ingresso si aspettava qualcosa di più dopo il ko di Dybala. Ha subito l'occasione per trovare il gol, ma sul pallone va molle e calcia alto. In generale dà l'impressione di non andare con decisioni sui palloni in area, agevolando la difesa avversaria.

Pellegrini 7 - Conferma la crescita costante degli ultimi tempi e non solo per l'assist vincente per Morata. Sempre propositivo sulla sinistra, a inizio ripresa ha anche il merito di sventare una grandissima occasione da gol su Henry.

Bernardeschi 6,5 - Nel momento di difficoltà e confusione della Juventus è lui a prendere per mano la squadra tecnicamente. Esalta i riflessi di Romero nella ripresa e prova un paio di giocate importanti accentrandosi da sinistra.

Busio 7 - Grintoso in fase difensiva, pulito e tecnico nel portare avanti le azioni del Venezia. E' un classe 2002 ma in mezzo al campo gioca da veterano e con Aramu si trova alla grande.

Aramu 7 - Quinto gol in campionato per il trequartista di Zanetti, dal valore speciale per lui cresciuto nel Torino. Il suo sinistro sorprende Szczesny dal limite in una partita passata a cercare di dare qualità al palleggio.

--

IL TABELLINO

VENEZIA-JUVENTUS 1-1

Venezia (4-3-1-2): Romero; Ebuehi (34' st Mazzocchi), Modolo, Caldara, Haps; Crnigoj (34' st Peretz), Ampadu (18' st Tessmann), Busio; Aramu; Johnsen (12' st Kiyine), Henry (34' st Forte). A disp.: Lezzerini, Svoboda, Molinaro, Schnegg, Heymans, Bjarkason, Sigurðsson. All.: Zanetti.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini (31' st Alex Sandro); Locatelli (42' st Soulé), Rabiot; Cuadrado, Dybala (12' Kaio Jorge (31' st Kean)), Bernardeschi (31' st Bentancur); Morata. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, De Winter, Miretti. All.: Allegri.

Arbitro: Valeri

Marcatori: 32' Morata (J), 10' st Aramu (V)

Ammoniti: Modolo, Caldara, Ampadu (V); Pellegrini, Bernardeschi (J)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Juventus ha raccolto 28 punti dopo le prime 17 partite stagionali in Serie A per la prima volta dal 1998/99 (24 in quel caso).

• Nelle ultime sette sfide esterne di Serie A contro squadre neopromosse la Juventus non ha vinto cinque volte (4N, 1P), tante quante nelle precedenti 25.

• 20 delle 30 reti di Álvaro Morata in Serie A sono state messe a segno in trasferta, incluse sei delle sue ultime sette marcature nel torneo.

• 10 dei 30 gol di Álvaro Morata in Serie A sono arrivati contro squadre neopromosse.

• Álvaro Morata, per la seconda volta in Serie A, ha trovato la rete in due gare esterne di fila, in entrambe le occasioni proprio contro squadre neopromosse (in questo caso v Salernitana e Venezia).

• Luca Pellegrini ha fornito il suo primo assist con la maglia della Juventus in tutte le competizioni.

• Tutte le cinque reti di Mattia Aramu in Serie A sono arrivate con la maglia del Venezia in gare casalinghe, questa è la prima da fuori area.

• Tra i calciatori che hanno segnato almeno cinque gol in questo campionato, Mattia Aramu è l'unico che ha realizzato il 100% delle reti in casa.

• Il Venezia ha segnato il suo primo gol da fuori area in questo campionato.

• Leonardo Bonucci ha raggiunto Dino Zoff (entrambi 330 match) all’8° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Juventus in Serie A.