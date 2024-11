Serie A: uragano Kean sul Verona, la Fiorentina sogna in grande

LE STATISTICHE

- Contro l’Hellas Verona, Moise Kean ha realizzato la sua prima tripletta in carriera nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni.

- Quello di Moise Kean contro l’Hellas Verona (03:30’’) è il gol più veloce realizzato dall’attaccante viola in Serie A.

- Moise Kean ha stabilito oggi il proprio record di partecipazioni a rete in una singola stagione di Serie A: nove, frutto di otto gol e un assist; in aggiunta, l’Hellas Verona è la formazione contro cui l’attaccante ha realizzato più reti nel massimo campionato (cinque).

- Moise Kean ha trovato la via della rete per tre match di fila soltanto per la terza volta nei cinque maggiori campionati europei, dopo le quattro gare consecutive tra marzo e aprile 2019 con la Juventus e le tre col PSG tra dicembre 2020-gennaio 2021 in Ligue 1.

- La Fiorentina è una delle sole tre formazioni dei Big-5 campionati europei in corso ad avere registrato sei successi di fila in questa stagione (con Barcellona – sette - e Atalanta, sei).

- Suat Serdar (vs Fiorentina) ha realizzato la sua sesta rete da fuori area nei Big-5 campionati europei – la prima a partire dal 9 ottobre 2022 con l’Herta Berlino (vs Friburgo – in Bundesliga in quel caso).

- La Fiorentina ha conquistato 25 punti dopo 12 gare in questo campionato (7V, 4N, 1P): solo nel 1934/35 (30), nel 1955/56 (28), nel 2005/06 (28) e nel 2015/16 (27) i toscani avevano fatto meglio dopo lo stesso numero di match in Serie A – considerando da sempre tre punti a vittoria.

- Solo l’Inter (cinque) ha realizzato più reti della Fiorentina nei primi 5’ di gioco a partire dalla scorsa stagione di Serie A (quattro, come il Bologna).

- La Fiorentina ha trovato la rete per 10 gare di fila contro l’Hellas Verona solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A – dopo le 10 registrate tra il 1972 e il 1977 nella competizione.

- L’Hellas Verona è la formazione che ha concesso più reti nel primo tempo in questo campionato (16); inoltre, gli scaligeri hanno incassato il doppio dei gol all’intervallo dopo lo stesso numero di match rispetto alla scorsa stagione di Serie A (otto).

- Da quando il dato è disponibile (2004/05), la Fiorentina non ha commesso falli nella prima frazione di gioco per la prima volta in Serie A.

- L’Hellas Verona ha perso cinque trasferte di fila in Serie A sotto lo stesso allenatore per la prima volta dalle ultime otto della stagione 2017/18, con Fabio Pecchia in panchina.

- Grigoris Kastanos ha tagliato oggi il traguardo delle 100 presenze in Serie A (10 in questo campionato con l’Hellas Verona).