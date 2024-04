Serie A: un turno di stop a Lautaro Martinez e Pavard, niente Inter-Cagliari

GIUDICE SPORTIVO

Undici squalificati per la 32.a giornata, tutti per un turno. Sardi senza Deiola e Nandez. Stop a Ngonge del Napoli

© Getty Images Undici i giocatori squalificati dal giudice sportivo di Serie A per la 32.a giornata, tutti per una giornata. Per la gara di domenica sera a San Siro contro il Cagliari, l'Inter dovrà fare a meno del suo capitano Lautaro Martinez e di Pavard, già diffidati e ammoniti nella trasferta di Udine. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop per Krstovic del Lecce. Tra i calciatori non espulsi, oltre ai due nerazzurri, fermati Caldirola (Monza), De Roon e Zappacosta (Atalanta), Deiola e Nandez (Cagliari), Ngonge (Napoli), Saelemaekers (Bologna), Serdar (Verona).

Per quanto riguarda le società, ammenda di 5 mila euro al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, due fumogeni e due bottigliette nel recinto di giuoco, sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Ammenda di 4 mila euro al Genoa "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS" e alla Roma "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Ammenda di 3 mila euro alla Lazio "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS" e al Monza "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo".