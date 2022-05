Serie A: un turno di squalifica a Provedel per bestemmia

SERIE A

Il giudice sportivo punisce il portiere dello Spezia. Un turno di stop a Stojanovic e Verre dell'Empoli e Lukic del Torino

Il giudice sportivo di Serie A ha punito con una giornata di squalifica con la prova tv il portiere dello Spezia Ivan Provedel, "acquisite ed esaminate le relative immagini tv, considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese tv mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio". Tra i calciatori espulsi, un turno di stop per Petar Stojanovic e Valerio Verre dell'Empoli. Fra i calciatori non espulsi è stato fermato per un turno Sasa Lukic del Torino. Getty Images

Il Genoa è stato multato di 12.000 euro per "avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco alcuni fumogeni che costringevano l'arbitro, per tre volte, a interrompere la partita per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b), recidiva. Multa di 8.000 euro al Cagliari per "avere suoi sostenitori, al termine del match, lanciato un seggiolino sul terreno di gioco oltre un'asta che colpiva un proprio calciatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b.

Per quanto riguarda allenatori e staff: 1 turno e 3mila euro di multa per Vincenzo Sicignano (Empoli) "per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale e rivolto, avvicinandosi al Quarto Ufficiale, una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara". Un turno di squalifica per Nuno Santos (Roma) "per avere al 7' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale". Infine 1 turno di squalifica per il preparatore atletico della Sampdoria Massimo Catalano "per avere, al 52' del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale".