Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto su rigore firma il pari nel recupero

UDINESE-MONZA 2-2

Lovric porta in vantaggio i friulani, Colpani e Rovella rimontano per i brianzoli: il gol del portoghese dal dischetto chiude i conti

Udinese-Monza: le foto del match

















































© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce 2-2 il lunch-match della ventinovesima giornata di Serie A tra Udinese e Monza. Alla Dacia Arena, Lovric firma il vantaggio dei friulani vincendo l'uno contro uno con Di Gregorio al 18', poi Colpani (48') e Rovella (56') sembrano firmare la rimonta brianzola. Al 92', però, Beto pareggia su calcio di rigore provocato da Petagna. I bianconeri di Sottil salgono a 39 punti, mentre Palladino si porta a 35 ma rimanda l'appuntamento con la vittoria.

LA PARTITA

Sfuma al 92' la vittoria per il Monza, che si fa riprendere sul 2-2 dall'Udinese nella ventinovesima giornata di Serie A. Partita che inizia a ritmi bassi alla Dacia Arena: l'unica occasione nel primo quarto d'ora è un destro a giro, ma centrale, di Beto. Al 18', però, i friulani passano: Walace taglia in due la difesa ospite e lancia Lovric, che si invola verso Di Gregorio e insacca con il destro. Nove minuti dopo, l'autore del gol costringe il portiere dei brianzoli ad una scomoda parata dopo un destro sul secondo palo deviato. La formazione di Palladino si vede solo con Colpani e con Rovella, ma in entrambi i casi Silvestri è attento.

Nella ripresa, però, è tutto un altro Monza: proprio Colpani e Rovella, al 48' con un sinistro al volo su cross di Carlos Augusto e al 56' da pochi passi su assist di Sensi, firmano la rimonta della formazione di Palladino. Proprio nel finale, però, quando la vittoria del Monza sembra ad un passo, ecco il pari: ingenuità di Petagna, entrato al 60' e autore del fallo da rigore in area su Nestorovski. Dal dischetto, Beto non sbaglia e firma il 2-2 al 92'. Arriva così un punto per l'Udinese, che sale a 39 punti, a +4 proprio sul Monza. Palladino, però, rimanda ulteriormente l'appuntamento con i tre punti, che manca dal 4 marzo e dall'1-0 sull'Empoli.

LE PAGELLE

Lovric 7 - Freddo ad involarsi davanti a Di Gregorio e a firmare il vantaggio friulano.

Beto 7 - Dopo una partita di sacrificio, riesce a trovare il pareggio proprio nel finale, salvando i suoi dal ko.

Rovella 7 - Tra i migliori in campo, in mediana muove il pallone con qualità e velocità. Ma, soprattutto, è al posto giusto al momento giusto in occasione del momentaneo 1-2.

Petagna 5 - Nonostante il contatto non sembri giustificare a pieno un calcio di rigore, quella dell'attaccante al 90' è comunque un ingenuità: Nestorovski era spalle alla porta e senza poter far male.

IL TABELLINO

UDINESE-MONZA 2-2

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5,5, Bijol 6, Perez 6 (38' st Thauvin sv); Ehizibue 6 (23' st Ebosele 6), Samardzic 5,5 (23' st Pafundi 6), Walace 6,5, Lovric 7 (35' st Arslan 6), Udogie 6; Beto 7, Success 5,5 (38' st Nestorovski 6,5). A disp.: Padelli, Piana, Masina, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Guessand. All.: Sottil 5,5

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Antov 5,5 (15' st Caldirola 6), Marí 6, Izzo 5,5; Ciurria 6, Pessina 6, Rovella 7 (35' st Barberis 6), Carlos Augusto 6,5; Colpani 7 (22' st Birindelli 6), Sensi 6 (15' st Petagna 5); Valoti 5,5 (35' st Machin 6). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Carboni, D'Alessandro, Vignato, Gytkjaer, Maric. All.: Palladino 6

Arbitro: Massimi

Marcatori: 18' Lovric (U), 3' st Colpani (M), 11' st Rovella (M), 47' st rig. Beto (U)

Ammoniti: Izzo (M), Antov (M), Perez (U), Petagna (U)

Note: recupero 1'+8'

LE STATISTICHE DI UDINESE-MONZA

- Beto è il primo giocatore dell’Udinese ad andare in doppia cifra di gol in due stagioni di fila in Serie A da Cyril Théréau, nel triennio tra il 2014/15 e il 2016/17.

- Per la prima volta con Palladino in panchina, il Monza è rimasto quattro partite di Serie A senza vincere (3N, 1P).

- L’Udinese ha pareggiato in quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (1V): insieme allo Spezia (otto entrambe) è una delle due squadre con più pareggi casalinghi in questo campionato.

- Primo rigore ricevuto e trasformato dall’Udinese in questo campionato (l’ultimo segnato risaliva ad aprile 2022 contro il Venezia, Deulofeu).

- Il Monza è la squadra che conta più centrocampisti italiani con almeno un gol all’attivo in questa Serie A: cinque (Rovella, Colpani, Sensi, Pessina e Ranocchia).

- Rovella è il decimo marcatore italiano del Monza in questo campionato: quella brianzola è la formazione che conta più italiani con almeno un gol finora, almeno due più di qualsiasi altra squadra.

- Due dei tre gol in Serie A di Andrea Colpani sono arrivati contro l’Udinese, all’andata e oggi. Insieme a Frattesi e Baldanzi è uno dei tre centrocampisti italiani nati dal 1999 in poi con almeno tre gol in questo campionato.

- Carlos Augusto è uno dei due difensori nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 a vantare almeno cinque gol e almeno cinque assist all’attivo (insieme a Jeremie Frimpong).

- Primo gol in Serie A per Nicolò Rovella (62 presenze): solo Volpato e Baldanzi sono più giovani di lui tra i centrocampisti italiani con almeno un gol all’attivo in questo campionato.

- Stefano Sensi ha fornito il suo primo assist in Serie A da fine settembre 2019 (Sampdoria vs Inter).

- Quarto gol in questo campionato per Sandi Lovric: includendo i tre assist, lo sloveno ha partecipato attivamente a sette gol in questa Serie A, meno solo di Beto e Pereyra (10 ciascuno) tra i giocatori dell’Udinese.

- Sandi Lovric ha segnato il quarto gol in 28 presenze nella Serie A 2022/23: il centrocampista ha già eguagliato il suo record realizzativo in un singolo campionato di massima serie (quattro reti in 33 presenze con il Lugano in Super League 2021/22).

- Tre tiri nello specchio per Lovric nei primi 28 minuti di gioco: già suo record personale di tiri in porta in un singolo match di Serie A.

- Primo assist assoluto in Serie A per Walace, nella sua 114esima presenza nella competizione.

- Gol numero 2200 dell’Udinese (inclusi tavolini) in Serie A: quella friulana è la 13esima squadra a raggiungere questo traguardo nella competizione.

- Sette partite di fila con almeno un gol al passivo per il Monza in campionato, record negativo in Serie A per i brianzoli.