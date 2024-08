Serie A, Udinese-Lazio 2-1: Thauvin illumina, primo ko per Baroni

UDINESE-LAZIO 2-1

Il francese fa assist per Lucca, poi raddoppia con una perla: non basta Isaksen, sorpasso dei friulani

Prima sconfitta per la Lazio di Marco Baroni, che perde 2-1 in casa dell'Udinese nella seconda giornata di Serie A. Il protagonista assoluto è Thauvin, che al 6' regala un meraviglioso assist a Lucca in occasione del vantaggio friulano, poi raddoppia al 49' con una splendida iniziativa personale. Isaksen segna al 95' regalando una speranza ai biancocelesti, ma l'esito finale non cambia: la formazione di Runjaic sale a 4 punti.

LA PARTITA

Dopo il 3-1 al Venezia, un primo tempo non esaltante e il primo ko stagionale: la Lazio torna subito con i piedi per terra dopo il ko per 2-1 in casa di un'ottima Udinese, che tra Bologna e i biancocelesti ha raccolto 4 punti. I friulani sbloccano la sfida già al 6': splendido assist di Thauvin, che mette al centro per il colpo di testa vincente di Lucca. I bianconeri sono più reattivi, mentre la formazione di Baroni fatica ad entrare in partita. Prova a farlo coi singoli, ma Castellanos, Noslin e Zaccagni preferiscono iniziative personali che si rivelano imprecise. La più grande occasione arriva nel lungo recupero del primo tempo, con il colpo di testa di Romagnoli su angolo di Zaccagni, ma a salvare tutto sulla linea di porta è Ehizibue.

Nella ripresa, Baroni deve ricominciare senza Casale, che esce per infortunio: al suo posto Patric. Ma il copione non cambia, anzi: Thauvin si fa metà campo per poi concludere di punta in area, regalando il 2-0 all'Udinese. La Lazio incassa il colpo e Provedel deve salvare di piede su Brenner. Il tecnico degli ospiti prova a stravolgere la squadra inserendo Isaksen e Dia al posto di Noslin e Dele-Bashiru. Il sussulto arriva con un'occasione per Vecino ben sventata sul primo palo da Okoye. Al 68', colpo di scena: Kamara rimedia il secondo giallo e lascia i padroni di casa in dieci. L'occasione arriva subito col colpo di testa di Castellanos di pochissimo a lato. La Lazio si sveglia ufficialmente troppo tardi: al 95', Isaksen insacca da pochi metri dopo la parata di Okoye su Castellanos, ma il risultato non cambia. L'Udinese vince e sorpassa proprio i biancocelesti.

LE PAGELLE

Ehizibue 6,5 - Fondamentale il suo salvataggio nel recupero del primo tempo.

Payero 6,5 - In mezzo al campo domina con il suo passo e la sua qualità.

Thauvin 7,5 - Due capolavori: l'assist magico per Lucca e un coast-to-coast da urlo. Decisivo.

Guendouzi 5 - Soffre a centrocampo ed è troppo morbido in occasione del 2-0.

Castellanos 5,5 - Cerca troppo l'iniziativa personale senza oltretutto essere preciso.

IL TABELLINO UDINESE-LAZIO 2-1

Udinese (3-4-2-1): Okoye 6,5; Perez 6, Bijol 6,5, Giannetti 6 (30' st Kabasele 6); Ehizibue 6,5, Karlström 6, Payero 6,5 (21' st Lovric 6), Kamara 5; Thauvin 7,5 (31' st Zarraga 6), Brenner 6 (21' st Ekkelenkamp 6); Lucca 7 (38' st Davis sv). A disp.: Silvestri, Padelli, Ebosele, Abankwah, Kristensen, Zemura, Bravo. All.: Runjaic 7

Lazio (4-3-3): Provedel 6: Lazzari 6, Casale 5,5 (1' st Patric 5,5), Romagnoli 6, Marusic 6 (37' st Hysaj sv); Guendouzi 5, Vecino 5,5, Dele-Bashiru 6 (15' st Dia 5,5); Noslin 5,5 (15' st Isaksen 7), Castellanos 5,5, Zaccagni 6 (37' st Tchaouna sv). A disp.: Mandas, Furlanetto, Tavares, Rovella, Castrovilli, Cataldi, Pedro. All.: Baroni 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 6' Lucca (U), 4' st Thauvin (U), 50' st Isaksen (L)

Ammoniti: Giannetti (U), Kamara (U), Payero (U), Romagnoli (L)

Espulsi: al 23' st Kamara (U) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE

-L’Udinese ha vinto la prima gara interna di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 2019/20 (1-0 vs il Milan).

-Per la prima volta Florian Thauvin ha segnato un gol e servito un assist in una singola partita di Serie A. Il francese ha preso parte a cinque gol nelle ultime sette gare della competizione (due reti e tre assist), tante partecipazioni quante nelle precedenti 40 partite giocate nel torneo.

-La Lazio è l’unica squadra contro cui Florian Thauvin ha servito più di un assist in Serie A (due); quella biancoceleste è anche l’unica contro cui il francese ha preso parte a più di una marcatura nel torneo (tre – un gol e due passaggi vincenti).

-Lorenzo Lucca (classe 2000) è il più giovane calciatore italiano tra quelli con almeno nove reti realizzate in Serie A a partire dall’inizio della scorsa stagione (2023/24): nove gol nel periodo per l’attaccante dell’Udinese.

-Lorenzo Lucca ha segnato due reti contro la Lazio in Serie A e contro nessun’altra formazione ha realizzato più marcature nella competizione (due anche contro l’Hellas Verona).

-L’Udinese ha vinto 27 partite contro la Lazio in Serie A e contro nessun’altra squadra conta più successi nella competizione (27 anche contro Atalanta e Cagliari).

-L’Udinese ha vinto due partite di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2004 e ottobre 2005 (tre in quel caso); quello odierno è il primo successo interno contro i biancocelesti nel torneo dal 20 aprile 2013 (1-0 con Francesco Guidolin alla guida).

-La Lazio ha perso una gara di Serie A per la prima volta dallo scorso 6 aprile (0-1 v Roma), chiusa una striscia di otto risultati utili di fila nella competizione (5V, 3N).

-L’Udinese (3V, 4N) è rimasta imbattuta per sette partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compresto tra agosto e ottobre 2022 (nove in quel caso).

-Gustav Isaksen ha segnato due gol nelle ultime quattro gare giocate in Serie A, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 26 partite disputate nella competizione.

-L’Udinese ha trovato la rete per otto partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra febbraio e aprile 2022 (otto anche in quel caso con Gabriele Cioffi in panchina).

-L’Udinese ha ricevuto un cartellino rosso in Serie A per la prima volta dallo scorso 11 marzo, anche in quel caso contro la Lazio (Nehuén Pérez).

-Florian Thauvin ha giocato contro la Lazio la 50a partita con la maglia dell’Udinese, considerando tutte le competizioni.

-Quella contro l’Udinese è stata la presenza numero 300 per Elseid Hysaj in Serie A.