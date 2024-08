Udinese-Lazio: il guardalinee alza la bandierina, ma il gol di Lucca è buono

RETE CONTESTATA

I friulani sbloccano la gara tra le polemiche con un colpo di testa di Lucca convalidato dall'arbitro Doveri dopo la verifica del Var

© Getty Images Proteste e polemiche durante Udinese-Lazio. Dopo pochi minuti di gioco i friulani sono passati in vantaggio grazie a un colpo di testa di Lucca, ma la rete risulta "viziata" da un errore del guardalinee che alza la bandierina per evidenziare una posizione irregolare prima che l'azione termini. Proprio a causa della segnalazione dell'assistente alcuni giocatori bianconcelesti si sono infatti fermati in attesa del fischio del direttore di gara per una posizione di offside.

Irregolarità che a gioco fermo il Var poi non ha riscontrato e che ha portato l'arbitro Doveri a convalidare la rete. Come da regolamento, infatti, nonostante l'errore del guardalinee, il gol è da considerarsi regolare perché il direttore di gara non ha fischiato dopo la segnalazione dell'assistente.