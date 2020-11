Serie A, Udinese-Genoa 1-0: i friulani si allontanano dalla zona calda

UDINESE-GENOA 1-0

di

DANIELE PEZZINI

L'Udinese batte 1-0 il Genoa nel primo posticipo dell'ottava giornata di Serie A e si allontana dalla zona retrocessione. Alla Dacia Arena va in scena una partita per larghi tratti noiosa, decisa da una splendida giocata di Rodrigo De Paul al 34' del primo tempo. Nella ripresa i friulani si limitano ad amministrare, centrano una traversa (ancora con De Paul), ma rischiano la beffa in pieno recupero, la zampata di Scamacca è però annullata dall'intervento del Var per fuorigioco. Nel finale espulso Perin. Udinese-Genoa, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Gotti e Maran partono entrambi con l'intenzione di tenere alto il baricentro e pressare sui portatori di palla avversari, ma in fase di costruzione si vede poco e nulla. Sturaro da una parte e De Paul dall'altra sono gli unici due che provano ad accendere la lampadina, ma al netto di qualche sussulto sugli sviluppi di calci da fermo né Musso né Perin devono impegnarsi in interventi degni di nota. Per vedere il primo tiro in porta bisogna aspettare il 34', ma è proprio quello decisivo per sbloccare una gara fin lì spenta: la palla viaggia da sinistra a destra sull'asse Okaka-Pereyra-De Paul, l'argentino prende la mira e colpisce nell'angolino portando avanti i suoi.

La ripresa comincia sulla falsa riga del primo tempo, con continui ribaltamenti di fronte ma nessuna emozione. Gli esterni non affondano mai né da una parte né dall'altra e la palla arriva in area quasi esclusivamente a seguito di percussioni centrali molto spesso confuse e casuali. Al 22' Gotti manda in campo Rolando Mandragora 5 mesi dopo la rottura del crociato, mentre Maran prova a dare la scossa ai suoi con l'ingresso di Zajc e Shomurodov. I rossoblù trovano un po' di orgoglio nel finale, abbastanza per mettere un po' di affanno ai friulani ma non per cambiare le sorti del match. A 5' dalla fine De Paul sfiora il raddoppio su calcio di punizione, ma la sua bella parabola si interrompe sulla parte alta della traversa. Nel recupero l'incontro si incendia in maniera quasi inattesa: Musso è strepitoso su Bani, neutralizzando con una giocata da campione l'unico tiro in porta del Genoa. Pochi istanti dopo non può nulla sulla zampata ravvicinata di Scamacca, ma dopo l'esultanza incontenibile dei liguri, Calvarese è costretto ad annullare per fuorigioco. Questione di centimetri. L'ultimo intervento del fischietto di Teramo è per espellere Perin, autore di un intervento tanto scomposto quanto disperato su Stryger Larsen lanciato in campo aperto. Il Grifone resta penultimo in classifica con una sola vittoria in 8 gare e appena 7 gol fatti.

LE PAGELLE

De Paul 7 - Accende la luce in una serata buia, in cui di spettacolo se ne vede davvero pochissimo. Decide l'incontro con un gol di pura classe, la traversa gli nega la doppietta.

Musso 7 - Spettatore per oltre 90', si supera con una parata straordinaria nell'unica occasione in cui è richiesto un suo intervento. Il Var fa il resto e lo aiuta a portare a casa il clean sheet.

Pussetto 5 - Insieme a Okaka si sacrifica molto, ma gravita troppo lontano dall'area di rigore e non riesce mai a rendersi pericoloso. Neanche un tiro in oltre un'ora, deve e può fare di più.

Sturaro 6 - Rilanciato titolare un po' a sorpresa dopo un lungo stop, parte bene provando a inserirsi tra le linee e a creare qualcosa per gli attaccanti. È quasi sempre al centro della manovra, complice anche l'assenza ingiustificata degli esterni, sparisce nella ripresa.

Pandev 4,5 - Sovrastato fisicamente dai difensori bianconeri, non riesce neanche a far valere le proprie qualità tecniche. Una squadra abituata ad appoggiarsi molto a lui non può che soffrirne enormemente.

Scamacca 5,5 - Evanescente per quasi tutta la partita, si risveglia nel finale e per poco non regala ai suoi un pari inaspettato. Il Var gli strozza in gola l'esultanza.

LE STATISTICHE

- Era da gennaio 2020 che l’Udinese non concludeva almeno due gare consecutive del massimo campionato senza subire gol.

- In tre delle ultime quattro stagioni (inclusa quella in corso) in Genoa ha collezionato esattamente cinque punti dopo le prime otto partite giocate in campionato.

- Il Genoa ha perso tre partite consecutive di campionato per la prima volta da ottobre 2019.

- Il primo tiro nello specchio del Genoa nel match é arrivato al minuto 94 (parata di Musso).

- Da quando gioca all'Udinese (2016/17), Rodrigo De Paul ha partecipato attivamente a 49 gol in Serie A (27 reti, 22 assist), almeno 11 in piú di qualsiasi altro giocatore bianconero nel periodo.

- Tutti e cinque i gol di De Paul contro il Genoa in Serie A sono arrivati da fuori area (ha segnato solo 10 gol in carriera in totale da fuori nel massimo campionato, su 27 totali).

- Da inizio 2017 ad oggi De Paul é uno dei soli sette giocatori in grado di segnare almeno 10 gol da fuori area in Serie A.

- Il Genoa è la vittima preferita in Serie A del centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul: 5 gol in 9 sfide.

- Il Genoa é diventata la prima squadra contro cui De Paul ha messo a segno almeno una rete o un assist per tre gare di fila nel massimo campionato (2 gol e 1 assist).

- Era da agosto 2015 (Roma-Juventus) che Pereyra non forniva un assist vincente in Serie A.

- Badelj é l’unico giocatore tra quelli in campo in Udinese-Genoa ad aver giocato almeno 100 palloni.

- Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di Serie A disputate dopo la sosta delle Nazionali (quattro pareggi e quattro sconfitte).

- Mattia Perin ha ricevuto il suo quarto cartellino rosso in Serie A, il primo da dicembre 2016 contro il Palermo.

- Nessun portiere ha ricevuto piú espulsioni in Serie A di Mattia Perin (4) da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

IL TABELLINO

Udinese-Genoa 1-0

Udinese (3-5-2): Musso 7; Becao 6,5, Nuytinck 6, Samir 6; Larsen 6, De Paul 7, Arslan 6 (22' st Mandragora 6), Pereyra 6,5 (45'+1 st Makengo sv), Zeegelaar 6,5; Okaka 5, Pussetto 5 (23' st Lasagna 6).

Allenatore: Gotti 6

Genoa (3-5-2): Perin 6; Biraschi 5,5 (1' st Goldaniga 6), Bani 5,5, Masiello 5,5 (44' st Destro sv); Ghiglione 5,5, Sturaro 6 (23' st Zajc 6), Badelj 6, Lerager 6, Pellegrini 5 (36' st Parigini 6); Pandev 4,5 (23' st Shomurodov 5,5), Scamacca 5,5.

Allenatore: Maran 5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 34' De Paul (U)

Ammoniti: Masiello (G), Badelj (G), Arslan (U), Musso (U)

Espulsi: Perin (G)