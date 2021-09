Serie A, Udinese-Fiorentina 0-1: il rigore di Vlahovic decide la sfida

UDINESE-FIORENTINA 0-1

Il fallo di Walace su Bonaventura porta al penalty del successo viola trasformato dal serbo, Dragowski è prodigioso nella ripresa

La Fiorentina riscatta il recente ko contro l’Inter ed espugna la Dacia Arena: Udinese piegata 1-0. I viola passano al 16’, quando un rigore concesso per un fallo di Walace su Bonaventura è trasformato da Vlahovic. I friulani ci provano nella ripresa con Beto, Makengo e Deulofeu, ma trovano sempre l’opposizione di un ottimo Dragowski. La formazione di Italiano sale al quinto posto a 12 punti, mentre quella di Gotti scende all’undicesimo con 7. Udinese-Fiorentina: le foto del match





















































































LA PARTITA

Terza vittoria consecutiva in trasferta per la Fiorentina (la quarta complessiva), che ora è quinta in classifica e dimostra anche una grande resistenza difensiva, non subendo gol per la prima volta in questo campionato. Dimenticata la sconfitta contro l’Inter di cinque giorni fa. È invece il terzo ko di fila per l’Udinese, che cade ancora dopo le sconfitte contro Napoli e Roma.

Dopo l’applauso collettivo della Dacia Arena per ricordare Davide Astori, scomparso il 4 marzo del 2018, prima proprio di Udinese-Fiorentina, si parte. Pochi spazi per i viola in avvio di match; i friulani si difendono compatti chiudendo tutte le linee di passaggio. Poi, all’11’, Becao prende il tempo a Martinez Quarta, sul corner calciato da Deulofeu, e incrocia di testa senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 16’, l’episodio che decide la sfida: la ginocchiata di Walace a Bonaventura viene rivista al Var e viene sancito il rigore per gli ospiti. Dal dischetto Vlahovic sceglie la soluzione centrale, spiazzando Silvestri che si era tuffato sulla sua destra. Alla mezz’ora è buona la reazione degli uomini di Gotti: grande spunto in velocità di Beto che va via a Callejon e prova a calciare in porta, ma è provvidenziale la chiusura di Martinez Quarta. Un tiro-cross di Odriozola dalla destra, sul quale non arriva per un soffio Vlahovic, chiude la prima frazione di gara.

L’equilibrio della Dacia Arena permane comunque anche nella ripresa. Dragowski compie una gran parata in allungo a mano aperta sul bel tiro a giro di Beto. Il portiere polacco è attento anche sul sinistro potente di Makengo, respingendo coi pugni. A metà esatta del secondo tempo una conclusione da fuori da parte del subentrato Maleh si spegne alta. Mentre, A 5’ minuti dalla conclusione, l’Udinese fa vicinissima al pareggio: doppio dribbling in area di Deulofeu e piattone destro indirizzato al secondo palo, ma è ancora super l’intervento di Dragowski. 12 punti, ora, sono quelli che ha totalizzato la Fiorentina; 7 quelli dell’Udinese, ora undicesima.

LE PAGELLE

Beto 6,5 – È sicuramente il giocatore più attivo della formazione di Gotti: prima Martinez Quarta e poi un’ottima parata di Dragowski gli negano la possibilità di andare a segno.

Makengo 6,5 – Prende il posto di Arslan nell’intervallo e non sfigura per niente, anzi: costringe il portiere avversario a una respinta coi pugni e, insieme a Deulofeu, si rivela tra i più pericolosi.

Walace 5 – Inopportuna la sua entrata su Bonaventura che costa il rigore contro l’Udinese. Viene anche ammonito ingenuamente a inizio secondo tempo.

Vlahovic 7 – Dieci trasformazioni su dieci tentativi per il serbo su calcio di rigore: il numero 9 della Fiorentina è un cecchino dal dischetto. Il suo gol è quello decisivo ai fini del risultato.

Dragowski 6,5 – Se per la prima volta in campionato la Fiorentina non subisce gol, molto del merito va al portiere polacco: le prodezze su Beto, Makengo e Deulofeu sigillano i tre punti.

Martinez Quarta 6 – La sua provvidenziale chiusura su Beto consente alla fine del primo tempo ai viola di restare in vantaggio; anche se la sua prestazione cala un po’ nella ripresa.

IL TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 0-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6 (26’ st Molina 6), Samir 6,5; Soppy 6 (1’ st Pussetto 6), Pereyra 6, Walace 5 (36’ st Samardzic sv), Arslan 5,5 (1’ st Makengo 6,5), Stryger Larsen 5,5 (26’ st Udogie 6); Deulofeu 6,5, Beto 6,5. A disp.: Padelli, Piana, Pérez, Zeegelaar, Jajalo, Forestieri, De Maio. All.: Gotti 6

Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6,5; Odriozola 6, Milenkovic 6,5, Martinez Quarta 6 (20’ st Nastasic 6), Biraghi 6,5 (15’ st Terzic 6); Bonaventura 6,5 (20’ st Amrabat 6), Torreira 6,5 (38’ st Igor sv), Duncan 6 (20’ st Maleh 6); Callejon 6, Vlahovic 7, Saponara 6. A disp.: Terracciano, Rosati, Pulgar, Benassi, Sottil, Bianco, Kokorin. All.: Italiano 6,5

Arbitro: Ghersini

Marcatore: 16’ rig. Vlahovic (F)

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Arslan (U), Walace (U), Amrabat (F), Odriozola (F)

LE STATISTICHE DI OPTA

La Fiorentina ha ottenuto almeno 12 punti dopo le prime sei partite stagionali di Serie A per la seconda volta negli ultimi 12 campionati (15 nel 2016/17).

Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Fiorentina ha ottenuto il successo in tre delle prime quattro trasferte stagionali di campionato.

La Fiorentina ha vinto tre trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall'aprile 2018.

La Fiorentina ha trovato il gol con il primo tiro nello specchio visto in questo match.

L'Udinese non effettuava almeno cinque tiri nello specchio senza trovare il gol in una partita di Serie A dal dicembre 2020, 0-0 contro il Crotone.

Dusan Vlahovic ha raggiunto Vladimir Jugovic al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori serbi nella storia della Serie A (31 reti).

Quattro gol in questo campionato per Dusan Vlahovic: nella scorsa stagione, la sua quarta rete in Serie A era arrivata alla 14ª giornata.

Dusan Vlahovic ha realizzato tutti i 10 rigori calciati in Serie A.