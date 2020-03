Serie A, Udinese-Fiorentina 0-0: alla Dacia Arena vince la noia

UDINESE-FIORENTINA 0-0

Finisce 0-0 la sfida tra Udinese e Fiorentina, recupero della 26esima giornata di Serie A. In una Dacia Arena senza pubblico a vincere è la noia, visto che gli uomini di Gotti e quelli di Iachini si annullano a vicenda senza praticamente creare occasioni degne di nota, fatta eccezione per un palo di Milenkovic sul finire del primo tempo. Il punto serve poco sia ai bianconeri sia ai viola, che mantengono rispettivamente un margine di 3 e 5 punti sulla zona retrocessione. Udinese e Fiorentina si annullano a vicenda lapresse

ansa Alla Dacia Arena è 0-0 tra friulani e toscani





ansa

LA PARTITA

Nel clima spettrale di una Dacia Arena deserta entrambe le squadre partono con un atteggiamento piuttosto attendista. Gotti e Iachini si affidano entrambi al 3-5-2 collaudato, con Chiesa-Vlahovic da una parte e Okaka-Nestorovski dall'altra a caricarsi sulle spalle i rispettivi reparti offensivi. La Viola tiene in mano il pallino del gioco e prova ad affondare sfruttando soprattutto la corsa degli esterni Lirola-Igor, ma le occasioni più limpide nel primo tempo sono per i padroni di casa: un bel destro di Mandragora alto di poco e una zuccata di Okaka che sibila sopra la traversa. Gli uomini di Iachini crescono nel finale, ma lo sforzo per trovare il gol del vantaggio si infrange sul palo colpito da Milenkovic sugli sviluppi di un corner. Ultimo sussulto di una prima frazione tutt'altro che spettacolare.

La ripresa comincia sulla falsa riga dei primi 45': Udinese più brillante e pericolosa in fase offensiva, Fiorentina che fatica a impensierire la retroguardia avversaria, con la coppia davanti assistita poco e male dal resto della squadra. L'ingresso di Lasagna per un impalpabile Nestorovski regala un po' di verve finale ai bianconeri, mentre quello di Cutrone non riesce a rinvigorire una Viola davvero troppo spenta e poco incisiva. La conclusione al 92' di Chiesa serve solo a regalare mezzo voto in più a Musso per la bella parata. Lo 0-0 è il risultato più logico per una partita tra due squadre poco intenzionate a farsi del male e preoccupate forse da pensieri di altro tipo.

LE PAGELLE

De Paul 6,5 - Raccorda reparto centrale e avanzato con grande qualità, muovendosi bene tra le linee, servendo i compagni e rendendosi pericoloso in un paio di occasioni. La sua voglia di incidere purtroppo non si concretizza.

Nestorovski 5 - Torna titolare per un Lasagna non al meglio ma non ripaga la fiducia di Gotti. Si fa notare solo per un fallaccio dopo poco più di un quarto d'ora che gli costa il giallo e regala una punizione da posizione interessante alla Fiorentina.

Chiesa 5,5 - La consueta generosità con cui affronta la partita non si tramuta mai in un'azione pericolosa degna di nota. Sia lui sia Vlahovic rimangono ingabbiati tra le maglie bianconere, anche per demerito di un centrocampo che supporta poco.

Castrovilli 5 - Senza il suo determinante appoggio in fase offensiva, con assist e inserimenti, la squadra appare troppo poco incisiva e per l'Udinese è fin troppo facile disinnescare le iniziative degli attaccanti.

IL TABELLINO

Udinese-Fiorentina 0-0

Udinese (3-5-2): Musso 6,5; Becao 6, Troost-Ekong 6, Nuytinck 6,5; Stryger Larsen 6,5, Jajalo 6 (71' Fofana), Mandragora 6, De Paul 6,5, Sema 6; Nestorovski 5 (62' Lasagna 6,5), Okaka 5.

Allenatore: Gotti 5,5

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Caceres 6, Pezzella 6, Milenkovic 6; Lirola 6, Castrovilli 5, Badelj 6 (87' Pulgar sv), Duncan 6, Igor 6 (72' Cutrone 5,5); Chiesa 5,5, Vlahovic 5.

Allenatore: Iachini 5,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori:

Ammoniti: 18' Nestorovski (U), 77' Sema (U)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Nessuna squadra ha pareggiato più incontri per 0-0 in questo campionato di Udinese e Fiorentina (entrambe a quattro, come la Sampdoria).

• La Fiorentina non ha subito gol in quattro delle ultime cinque gare di Serie A contro l’Udinese.

• Era da novembre 2012 che l’Udinese non pareggiava quattro gare di fila in Serie A.

• La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime quattro trasferte di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 19.

• L’Udinese non pareggiava 0-0 due partite casalinghe di fila in Serie A da marzo 2012.

• Era da novembre 2013 (0-1) che la Fiorentina non chiudeva un match di Serie A contro l’Udinese senza segnare.

• L’Udinese non ha trovato la via del gol in ben quattro delle ultime sei gare di campionato.

• Milan Badelj ha disputato oggi la sua 150° partita in Serie A.

• Nikola Milenkovic (2) è uno dei tre difensori ad aver colpito più di un legno in questo campionato, insieme a Rrahmani (2) e Theo Hernández (3).

• La Fiorentina ha tentato appena nove volte la conclusione in questo incontro, solo contro l’Atalanta (8) ha fatto peggio nel campionato in corso.