Serie A, Udinese-Empoli 4-1: Deulofeu incanta alla Dacia Arena

UDINESE-EMPOLI 4-1

Terza vittoria consecutiva per i friulani di Cioffi, in gol anche Pussetto e Samardzic oltre all'autorete di Ismajli. Rigore di Pinamonti per l'Empoli

Vittoria netta dell'Udinese che alla Dacia Arena ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in Serie A battendo 4-1 l'Empoli. Match sbloccato già al 6' con la goffa autorete di Ismajli, ma equilibrato per tutto il resto del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi è salito in cattedra Deulofeu, prima siglando l'11° gol in campionato dal limite dell'area e poi fornendo l'assist per Pussetto. Nel mezzo il rigore - sbagliato e fatto ripetere - segnato da Pinamonti per l'Empoli. Nel finale spazio anche al mancino vincente di Samardzic. La fotogallery di Udinese-Empoli























































LA PARTITA

Il primo caldo apre gli spazi, ma anche le classifiche relativamente tranquille di Udinese ed Empoli. A maglie larghe la qualità tecnica superiore dell'Udinese ha fatto la differenza e il 4-1 rifilato dai friulani all'Empoli, non solo vale la terza vittoria consecutiva per i bianconeri di Cioffi ma ha anche rilanciato le ambizioni da 50 punti degli stessi. Per i toscani di Andreazzoli, invece, un'altra sconfitta ma anche un'enorme vantaggio sulla zona retrocessione.

La differenza in campo l'ha fatta un giocatore nell'organizzazione tattica di Udinese ed Empoli: Gerard Deulofeu. Lo spagnolo transitato dal Milan qualche stagione fa, ha preso per mano i compagni nella ripresa rompendo in maniera definitiva gli equilibri. Dopo il vantaggio immediato dell'Udinese al 6' con l'autorete di ginocchio interno di Ismajli, per tutto il primo tempo la sfida non è decollata limitando all'uscita a valanga di Silvestri su Benassi le occasioni da gol.

Nella ripresa lo scenario è cambiato. Sulla trequarti la squadra di Cioffi è diventata più determinata e cattiva, portando il pallino del gioco tra i piedi di Deulofeu. Al 52' lo spagnolo ha infilato il 2-0 con un rasoterra precisa all'angolino dalla lunetta, poi l'Empoli ha provato a rialzare la testa trovando un calcio di rigore per fallo di Success in area: il primo tiro di Pinamonti è stato respinto da Silvestri, ma il Var ha fatto ribattere il tiro all'attaccante che ha accorciato le distanze.

Per poco, perché nel momento di maggiore sforzo dell'Empoli l'Udinese ha colpito negli spazi. All'80' Deulofeu ha liberato Pussetto davanti al portiere per il 3-1, prima del poker calato sette minuti più tardi dal mancino di Samardzic da fuori area.

--

LE PAGELLE

Deulofeu 7,5 - Conferma la stagione di alto livello trovando spazi, giocate, gol e assist. Sono 11 le reti in campionato, quella contro l'Empoli arrivata con una conclusione precisa dal limite. Poi il passaggio vincente per Pussetto a completare l'opera.

Makengo 6,5 - Attivo e propositivo in mezzo al campo, cambiando spesso il ritmo dell'azione sulla trequarti. Pecca di precisione negli ultimi metri.

Molina 6,5 - Causa il primo gol con uno dei suoi cross tesi in mezzo all'area. Non fa mancare il suo apporto costante della destra, con qualità e quantità.

Ismajli 4,5 - Giornata da dimenticare iniziata con l'autorete che sblocca il match. In difficoltà per tutta la partita sulle ripartenze friulane, sbaglia spesso il tempo per accorciare sulle conclusione di Deulofeu e compagni.

--

IL TABELLINO

UDINESE-EMPOLI 4-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Marì 6, Perez 6 (44' st Nuytinck sv); Molina 6,5, Pereyra 6 (21' st Samardzic 6,5), Walace 6 (44' st Jajalo sv), Makengo 6,5, Udogie 6; Success 5,5 (30' st Pussetto 6,5), Deulofeu 7,5 (44' st Nestorovski sv). A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Benkovic, Soppy. All.: Cioffi 7.

Empoli (4-3-1-2): Vicario 5,5; Stojanovic 5,5 (26' st Parisi 5), Ismajli 4,5, Luperto 5, Cacace 5; Benassi 5 (26' st Verre 5,5), Asllani 5,5, Bandinelli 6; Bajrami 5 (26' st Henderson 5); La Mantia 5 (41' st Cutrone sv), Pinamonti 6. A disp.: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Viti, Di Francesco, Stulac, Fiamozzi. All.: Andreazzoli 5.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 6' aut. Ismajli (E), 7' st Deulofeu (U), 25' st rig. Pinamonti (E), 35' st Pussetto (U), 42' st Samardzic (U)

Ammoniti: Molina (U); Ismajli, Stojanovic, Bandinelli, Verre (E)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Gerard Deulofeu ha segnato 11 gol in questa Serie A: è il record realizzativo per il giocatore spagnolo in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Gerard Deulofeu ha realizzato un gol per tre gare di campionato consecutive per la prima volta nei maggiori cinque campionati europei.

Gerard Deulofeu ha realizzato 11 reti in campionato come il compagno di squadra Beto: l’Udinese non aveva due giocatori con più di 10 centri in una singola stagione di Serie A dal 2012/13 (Muriel 11 e Di Natale 23).

Isaac Success ha fornito sei assist in questo campionato, tanti quanti quelli nelle precedenti sei stagioni nei maggiori cinque campionati europei.

Andrea Pinamonti ha realizzato 10 reti in una singola stagione di A per la prima volta. L’attaccante è il primo giocatore dell’Empoli a realizzare 10 reti in un singolo campionato da Francesco Caputo nel 2018/19 (16 reti).

Andrea Pinamonti è il più giovane giocatore dell’Empoli a raggiungere la doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A.

Terzo gol realizzato all'Udinese da Andrea Pinamonti in Serie A. Contro nessuna squadra ha segnato più gol in Serie A (tre anche contro la Roma).

Contro nessuna squadra Ignacio Pussetto ha realizzato più reti che contro l’Empoli in Serie A (due anche contro Bologna e Torino).

L’Udinese ha collezionato tre vittorie consecutive in campionato per la prima volta dal dicembre 2020.

Dal 2022, l’Udinese è la squadra che ha realizzato più reti in casa in Serie A (17).

Per la prima volta nella sua storia in Serie A, l’Empoli ha registrato 16 gare consecutive senza vittoria (8N, 8P).

L’ultima volta che l’Udinese ha realizzato quattro o più gol per due gare casalinghe consecutive in Serie A è stato tra febbraio e marzo 2000 (v Bari e Cagliari).

Lazar Samardzic ha realizzato il secondo gol in questo campionato, il primo in casa dopo quello realizzato al Picco contro lo Spezia il 12 settembre 2021.

Due dei cinque autogol dell'Empoli in questa Serie A portano la firma di Ardian Ismajli (il primo v Salernitana il 23 ottobre 2021).

Nessun giocatore ha realizzato più autogol in questo campionato di Ardian Ismajli (due come Thomas Henry del Venezia).

L’Empoli è la squadra che ha subiti più autogol in questo campionato (cinque, almeno tre più di qualsiasi altra formazione).

Nessuna squadra ha subito più reti dell'Empoli nei primi 15 minuti di gara in questo campionato (12 alla pari di Sampdoria e Salernitana).

L’Udinese va in gol da otto incontri di fila in Serie A, la squadra friulana non fa meglio in un singolo torneo dalla stagione 2017/18 (11 in quel caso con Luigi Delneri alla guida).