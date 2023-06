Serie A: tra Europa e salvezza 90’ per gli ultimi verdetti

ULTIMI VERDETTI

Juve, Atalanta e Roma si giocano l’Europa League, Spezia e Verona potrebbero prolungare la stagione fino allo spareggio

© Getty Images L’attesa cresce, la pressione aumenta la febbre decisamente a 90. Come gli ultimi caldissimi minuti di questo campionato. Con i posti Champions già assegnati, resta da stabilire chi andrà in Europa e chi in Conference League. Oltre a chi rimarrà in Serie A. Destini europei incrociati per Atalanta, Roma e Juventus (in ordine di classifica), tutte in campo domenica alle 21 separate da due punti soltanto e con l'incognita Fiorentina legata alla finale di Conference. Vietato sbagliare, il sorpasso è dietro l’angolo e la freccia ben visibile a tutti.

Chi arriva quinto o sesto si prende l’Europa League, al settimo resta la Conference. L’Atalanta contro il Monza dei ragazzi terribili di Palladino (fresco di rinnovo), la Roma in casa contro lo Spezia e la Juventus a Udine.

E proprio Roma-Spezia sarà l’incrocio più infuocato: i gialorossi per l’Europa League, i liguri per la salvezza. Cuore caldo, testa fredda, occhi puntati su San Siro, dove il Milan può diventare per una volta fatale al Verona. E proprio in fondo alla classifica il campionato potrebbe regalare una coda con il possibile spareggio salvezza in campo neutro tra Verona e Spezia, entrambe oggi a pari punti a 90 minuti dalla fine.

Per tutte le altre sarà una giornata da trascorrere quasi in serenità. L’Inter in trasferta a Torino con la testa alla finale di Champions a Istanbul, la Fiorentina a Reggio Emilia pesando alla finale di Conference a Praga.

E poi c'è il Napoli, pronto alla festa finale del Diego Armando Maradona. Con i saluti di Spalletti ma anche il trionfo per gli eroi del terzo tricolore.