Serie A, Torino-Verona 1-0: Juric scavalca Tudor e sale al decimo posto

TORINO-VERONA 1-0

A decidere il match il rosso a Magnani dopo 25' e il gol di Pobega, gli scaligeri reagiscono nella ripresa ma non basta

Il Torino batte 1-0 il Verona nella 18esima giornata di Serie A e scavalca i gialloblù in classifica, salendo al decimo posto. Il match si decide attorno alla metà del primo tempo, quando subito dopo l'espulsione di Magnani i granata la sbloccano con Pobega (26'). Nella ripresa l'Hellas ci prova con coraggio, ma i granata, nonostante un po' di affanno finale, gestiscono il risultato fino al 90' strappando i tre punti. Torino-Verona, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Juric ritrova per la prima volta il suo passato e, un po' a fatica, centra la seconda vittoria consecutiva, avendo la meglio di un Hellas tosto e mai domo. I ragazzi di Tudor giocano una partita di grande orgoglio, reagendo benissimo al doppio colpo da ko e disputando una ripresa che avrebbe tranquillamente potuto premiarli almeno con il pareggio.

A partire forte sono però i padroni di casa, che attorno al quarto d'ora hanno la prima clamorosa chance di sbloccarla: il bell'affondo di Pobega sulla sinistra premia l'inserimento di Praet, che completamente solo a porta sguarnita cicca il pallone e spreca tutto. La svolta del match arriva 10 minuti dopo, quando Fabbri ammonisce Magnani per una trattenuta al limite dell'area su Sanabria, ma poi va al monitor e giudica l'intervento come interruzione di una chiara occasione da gol, estraendo il rosso per il centrale dell'Hellas. Sulla punizione sporca battuta da Rodriguez irrompe Pobega, che batte Montipò e porta avanti i suoi, rifilando una doppia mazzata agli avversari. Nella seconda metà di frazione il Toro si limita a gestire senza creare più grossi pericoli all'Hellas, ma non rischiando nulla contro una squadra in grossa difficoltà nell'imbastire qualsiasi tentativo di ripartenza.

Nella ripresa il Verona ci prova con maggior convinzione, mentre il Toro mantiene un atteggiamento abbastanza sornione, senza sforzarsi troppo di cercare il gol che chiuderebbe i giochi. Ad attaccare con coraggio sono anzi gli ospiti, che attorno al quarto d'ora vanno anche vicini all'1-1 con una zuccata di Sutalo. Gli uomini di Juric appaiono nervosi e un po' sulle gambe, mentre quelli di Tudor crescono di fiducia col passare dei minuti. Il finale è tutto a tinte gialloblù e Milinkovic-Savic deve salvare la porta prima su una bella conclusione da fuori di Tameze, poi su un colpo di testa da corner di Ceccherini, che nell'ultimo minuto di recupero va a un passo da quella che sarebbe stata un'impresa meritata.

LE PAGELLE

Pobega 7 - Il suo momento d'oro è certificato dal gol d'opportunismo che sblocca l'incontro, seguito da una partita ordinata e senza sbavature, agevolata naturalmente dalla superiorità numerica.

Pjaca 5 - Mai nel vivo del gioco, non riesce ad accendersi neanche dopo che l'Hellas resta con l'uomo in meno e qualche spazio in più dovrebbe trovarlo.

Magnani 4 - Lascia il campo da gran signore, stringendo la mano all'arbitro e ammettendo l'errore. L'ingenuità con cui si fa scavalcare da Sanabria e poi lo trattiene per i pantaloncini costa però carissimo ai suoi.

Simeone 6,5 - Partita durissima, in cui non riesce praticamente mai a ricevere palla in zona pericolosa, ma fa tantissimo lavoro sporco aiutando i suoi a tenere alta la squadra e non disunirsi mai, anche dopo essere rimasti in dieci.

IL TABELLINO

Torino-Verona 1-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 6,5 (10' st Zima 6,5), Bremer 6, Rodriguez 6 (34' st Buongiorno 6); Singo 6 (34' st Aina 6), Lukic 6, Pobega 7 (34' st Mandragora 6), Vojvoda 5,5; Praet 5,5 (17' st Brekalo 5,5), Pjaca 5; Sanabria 6.

Allenatore: Juric 6

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Casale 6, Magnani 4, Ceccherini 6,5; Faraoni 6, Veloso 6 (27' st Bessa 6), Ilic 6 (41' st Hongla 6), Lazovic 6,5; Lasagna 5,5 (29' Sutalo 6 (41' st Cancellieri 6)), Caprari 6 (29' Tameze 6,5); Simeone 6,5.

Allenatore: Tudor 6,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 26' Pobega (T)

Ammoniti: Ceccherini (V), Simeone (V), Buongiorno (T)

Espulsi: Magnani (V)

LE STATISTICHE

• Tommaso Pobega ha già realizzato quattro reti nelle prime 15 gare disputate nella Serie A in corso: solo due in meno rispetto alle sei siglate in tutto lo scorso campionato in massima serie.

• Tutti e quattro i gol di Tommaso Pobega in questa Serie A sono stati realizzati all'Olimpico Grande Torino.

• Il Torino ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe di campionato (1N): i granata non collezionavano sei risultati utili consecutivi in casa nella massima serie da agosto 2019 (5V, 1N).

• Sotto la gestione di Igor Tudor, questa è solo la seconda volta in cui il Verona non trova la rete in una singola gara nel campionato in corso (la prima fuori casa dopo il pareggio per 0-0 contro il Cagliari nel 15° turno del torneo in corso).

• Il Torino è la squadra che ha subito meno reti nei primi tempi della Serie A in corso (cinque).

• Sasa Lukic è l'unico giocatore di movimento del Torino ad aver preso parte a tutte e 18 le partite dei granata in questa Serie A.

• Prima espulsione alla 68° presenza in Serie A per Giangiacomo Magnani.