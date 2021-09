Serie A, Torino-Salernitana 4-0: primi tre punti per Juric

TORINO-SALERNITANA 4-0

In gol Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic. I campani restano ultimi a quota zero, ma si consolano con l'esordio di Ribery

Il Torino batte 4-0 la Salernitana nella sfida valida per la terza giornata di Serie A e conquista i primi tre punti della gestione Juric. La squadra piemontese domina, sblocca il match grazie a Sanabria (45') e trova il raddoppio nella ripresa con un'altra zuccata, questa volta di Bremer (65'). Nel finale tris siglato Pobega (87') e poker di Lukic (91'). I campani si godono l'esordio di Ribery, ma restano ultimi a zero punti. Toro-Salernitana, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Juric rinuncia a lanciare dal 1' Brekalo e Pobega, preferendo Lukic e Linetty, con Sanabria al posto dell'infortunato Belotti. Castori invece punta tutto su Simy e sull'ex Bonazzoli nel suo 3-5-2. I padroni di casa prendono subito in mano le redini del gioco e schiacciano gli avversari nella propria trequarti: sfruttano molto le corsie esterne, ma faticano a sfondare centralmente, con le iniziative di Pjaca che spesso si infrangono sulla retroguardia campana. Il Toro riesce a concretizzare il lungo predominio territoriale al 36', ma lo splendido gol di pallonetto di Ansaldi è annullato per fuorigioco. Passano un paio di minuti e la vera grande chance ce l'ha Salernitana: la zuccata di Di Tacchio sugli sviluppi di corner, però, si infrange sul palo. È l'unico sussulto dei campani in un primo tempo dominato dagli uomini di Juric, che proprio allo scadere trovano il meritato vantaggio: cross perfetto di Ansaldi, Sanabria si inserisce tra Gagliolo e Gyomber e trafigge Belec di testa.

Nella ripresa lo spartito non cambia: il Toro fa la partita, la Salernitana si limita a difendersi, ripartendo poco e male. Dopo una decina di minuti Castori allora toglie Simy e inserisce Djuric, che alla prima palla toccata va vicinissimo al pareggio, ma il suo colpo di testa da posizione defilata è deviato quanto basta da Milinkovic-Savic. L'inerzia del match comunque non cambia e al 65' i padroni di casa pescano il raddoppio, ancora una volta grazie a un cross perfetto di Ansaldi, questa volta per la zuccata di Bremer. A 25' dalla fine arriva il momento dell'esordio per Franck Ribery, al posto di un nervoso Gyomber, un ingresso che dà un po' di scossa alla squadra ospite, che però nel finale crolla a causa dell'ennesima distrazione difensiva: Pobega, entrato da poco, infila il tris raccogliendo un pallone vagante in area. I campani a quel punto spengono la luce e nei minuti di recupero lasciano campo libero a Lukic per mettere a referto anche la rete che vale il poker. Un risultato pesante, che però rispecchia l'andamento di un match davvero a senso unico.

LE PAGELLE

Ansaldi 7,5 - Pimpante fin dai primi istanti, prima si vede annullare il gol del vantaggio, poi serve a Sanabria l'assist che sblocca l'incontro. Nella ripresa mette sulla testa di Bremer anche il 2-0.

Sanabria 7 - Sblocca una partita che rischiava di diventare complicata, nonostante il predominio territoriale. Regge bene il peso dell'attacco granata, tutto sulle sue spalle.

Pjaca 5,5 - Forse l'unica nota stonata del pomeriggio del Toro. Liscia una buona occasione a inizio partita, poi sbatte ripetutamente contro le maglie della difesa avversaria prima di uscire per Praet.

Simy 5 - Partita complicata, in cui fatica a trovare palloni giocabili, con la sua squadra sempre troppo lontana dall'area di rigore avversaria.

Di Tacchio 6 - Uno dei pochi a strappare la sufficienza: prova a far girare una squadra che a livello offensivo ha pochissimo da dare e nel primo tempo colpisce anche un palo sullo 0-0.

Gagliolo 4,5 - Sovrastato di testa prima da Sanabria, poi da Bremer. Distratto su entrambi i gol del Torino, crolla insieme al resto della difesa nel finale.

IL TABELLINO

Torino-Salernitana 4-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 6,5, Bremer 7, Rodriguez 6 (17' st Buongiorno 6); Singo 6,5, Lukic 6,5, Mandragora 6,5, Ansaldi 7,5 (29' st Aina 6); Linetty 6 (29' st Pobega 6,5), Pjaca 5,5 (29' st Praet 6); Sanabria 7 (40' st Rincon 6).

Allenatore: Juric 7

Salernitana (3-5-2): Belec 5; Strandberg 4,5, Gyomber 5 (22' st Ribery 6), Gagliolo 4,5; Kechrida 5,5, M. Coulibaly 6 (40' st Schiavone 5,5), Di Tacchio 6, Obi 5,5 (12' st L. Coulibaly 5), Ruggeri 6 (1' st Ranieri 5); Simy 5 (11' st Djuric 6), Bonazzoli 5,5.

Allenatore: Castori 4,5

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 45' Sanabria (T), 20' st Bremer (T), 42' st Pobega (T), 45'+1 st Lukic (T)

Ammoniti: Bonazzoli (S), Gyomber (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Il Torino non segnava quattro gol in Serie A da novembre 2019 contro il Brescia.

- La Salernitana ha subito 11 gol nelle prime tre partite di una stagione di Serie A: record negativo nell’era dei tre punti a vittoria.

- Dall’inizio del 2019/20 Bremer ha segnato sei gol di testa in Serie A, nessun difensore ha fatto meglio nel periodo.

- Antonio Sanabria ha realizzato sei gol nelle ultime otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A.

- Tre degli ultimi quattro gol di Antonio Sanabria in Serie A sono stati di testa, gli ultimi due su assist di Ansaldi.

- Dal 2017/18 a oggi nessun giocatore del Torino ha fornito tanti assist quanti Cristian Ansaldi (17).

- Cristian Ansaldi ha fornito almeno due assist in una partita di Serie A per la terza volta, la prima dallo scorso marzo contro il Crotone.

- Quello di Sanabria è stato il primo gol subito dalla Salernitana nel primo tempo in questo campionato.

- Francesco Di Tacchio ha giocato la sua partita da titolare numero 100 con la maglia della Salernitana contando tutte le competizioni.

- Milan Djuric ha raggiunto oggi quota 100 partite con la Salernitana in tutte le competizioni.