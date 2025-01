Serie A, Torino-Juventus 1-1: derby di prodezze tra Yildiz e Vlasic

La Juventus è diventata la seconda squadra a pareggiare almeno 12 delle prime 19 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo l’Inter nel 2004/05 (13).

Il Torino ha pareggiato tre gare consecutive in Serie A per la prima volta da gennaio 2023.

Torino e Juventus hanno pareggiato due derby di fila in casa dei granata in Serie A per la prima volta dal 2002.

Vanja Milinkovic-Savic è diventato il primo portiere del Torino capace di effettuare almeno sette parate in due differenti derby contro la Juventus in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05) – otto oggi e sette il 15 ottobre 2022.

Kenan Yildiz è diventato il terzo giocatore più giovane ad andare a segno in entrambi i derby tra Juventus e Torino in una stagione di Serie A (19 anni e 252 giorni), dopo Bruno Nicole (19 anni e 19 giorni nel 1958/59) e Felice Borel (19 anni e 25 giorni nel 1932/33).

Kenan Yildiz è il primo giocatore della Juventus a trovare la rete in entrambi i derby contro il Torino in una stagione di Serie a partire da Cristiano Ronaldo nel 2018/19.

Quello di Kenan Yildiz (7'46") è il gol più rapido segnato dalla Juventus dall'inizio di un derby contro il Torino in Serie A a partire da Paulo Dybala, dopo 2 minuti e 5 secondi il 4 luglio 2020.

Kenan Yildiz (sei) è il secondo giocatore della Juventus capace di segnare più di cinque gol in Serie A prima di compiere 20 anni nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Moise Kean (sette).

Nikola Vlasic è l'unico giocatore del Torino ad aver segnato almeno 10 gol e servito almeno 10 assist nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A (10G+11A dal suo esordio nella competizione).

Nikola Vlasic è il secondo giocatore croato ad aver trovato la rete in un derby tra Torino e Juventus in Serie A, dopo Igor Tudor, il 14 ottobre 2001 in maglia bianconera.

Grazie a un gol il 28 febbraio 2023 e l’assist odierno, Yann Karamoh è stato coinvolto in due delle ultime tre marcature del Torino contro la Juventus in Serie A.

Pierre Kalulu (al 100° gettone nel massimo campionato italiano) è uno dei tre difensori nati negli anni 2000 che hanno collezionato almeno 100 presenze in Serie A, insieme a Raoul Bellanova e Andrea Cambiaso.