Serie A, Torino-Genoa 2-1: Maripan firma il successo granata in rimonta

LA PARTITA

Il Torino conferma la vittoria sul Napoli e rimonta il Genoa, che era passato in vantaggio: finisce 2-1 all'Olimpico, è bis granata. Dopo qualche minuto di studio, il match si sblocca già al 7'. Ci pensa Morten Thorsby, che approfitta della deviazione di Asllani sul cross di Ekhator: l'ex Samp si trova solo davanti a Paleari, sostituto dell'infortunato Israel, e non sbaglia. Domina il Grifone in questa fase e sfiora più volte il bis, con Malinovskyi ed Ekhator che sprecano delle buone chances. Il Toro si risveglia solo dopo la mezz'ora, prendendo d'assedio l'area rivale e sfiorando il pari con Maripan: salva tutto Leali. Nella ripresa il Genoa ci prova ancora con Ekhator, poi si fa del male da solo: cross di Pedersen e Sabelli, per anticipare un giocatore granata, firma l'autorete dell'1-1 (63'). Thorsby sfiora il vantaggio, Baroni invece si gioca la carta-Ngonge e quest'ultimo cambia la partita a suon di accelerazioni e cross. Proprio da un corner, battuto da Lazaro, nasce il gol-vittoria del Toro: Maripan si libera, calcia al volo e trova la strepitosa rete del 2-1. Siamo al 90' e il Genoa si tuffa tutto in avanti, con Paleari decisivo: il vice-Israel chiude la sua porta e salva tutto, sia su Vitinha che su Cornet. Vince dunque il Torino e per il Genoa è crisi. Dopo otto turni, i rossoblù hanno solo tre punti e non hanno mai vinto: è il peggior avvio di sempre per il Grifone, che resta ultimo. Sorride invece il Torino, che sale a quota 11 punti e scaccia (definitivamente?) la crisi.



IL TABELLINO

TORINO (3-5-2) - Paleari 7; Tameze 6, Maripan 7, Saul Coco 6.5; Pedersen 6, Casadei 5.5, Asllani 5 (17' st Ismajli 6), Vlasic 5.5 (17' st Ngonge 6.5), Biraghi 5 (17' st Lazaro 6); Simeone 6 (38' st Zapata sv), Adams 5.5 (28' st Gineitis 6). A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Dembelé, Njie. All. Baroni.

GENOA (4-2-3-1) - Leali 6.5; Sabelli 5.5 (33' st Cornet sv), Østigård 5.5, Vasquez 5.5, Ellertsson 5.5; Masini 6, Frendrup 6 (33' st Onana sv); Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 6.5 (42' st Colombo sv), Thorsby 6.5 (42' st Vitinha sv); Ekhator 6 (18' st Ekuban 5.5). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Aaron Martin, Messias, Grønbæk, Carboni, Hugo Cuenca, Otoa, Fini, Venturino. All. Vieira.

Arbitro: Bonacina.

Marcatori: 7' Thorsby (G), 18' st aut. Sabelli (T), 45' st Maripan (T).

Ammoniti: Frendrup (G), Casadei (T), Ekhator (G), Vlasic (T)