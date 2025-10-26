Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
TORINO-GENOA 2-1

Serie A, Torino-Genoa 2-1: Maripan firma il successo granata in rimonta

Il difensore firma la vittoria in rimonta per 2-1, decisivo anche Paleari con due sensazionali parate nel recupero

26 Ott 2025 - 14:34

L'ottava giornata della Serie A non sblocca il Genoa, che viene sconfitto 2-1 dal Torino. Dopo il vantaggio firmato da Thorsby (7'), il Grifone sparisce progressivamente dal campo e viene punito: l'autorete di Sabelli (63') e l'eurogol di Maripan (90') valgono la seconda vittoria consecutiva ai granata. Ci mette del suo anche Paleari, che salva il Toro con due parate nel recupero. Peggior avvio di sempre per il Genoa: solo tre punti in otto gare.

LA PARTITA
Il Torino conferma la vittoria sul Napoli e rimonta il Genoa, che era passato in vantaggio: finisce 2-1 all'Olimpico, è bis granata. Dopo qualche minuto di studio, il match si sblocca già al 7'. Ci pensa Morten Thorsby, che approfitta della deviazione di Asllani sul cross di Ekhator: l'ex Samp si trova solo davanti a Paleari, sostituto dell'infortunato Israel, e non sbaglia. Domina il Grifone in questa fase e sfiora più volte il bis, con Malinovskyi ed Ekhator che sprecano delle buone chances. Il Toro si risveglia solo dopo la mezz'ora, prendendo d'assedio l'area rivale e sfiorando il pari con Maripan: salva tutto Leali. Nella ripresa il Genoa ci prova ancora con Ekhator, poi si fa del male da solo: cross di Pedersen e Sabelli, per anticipare un giocatore granata, firma l'autorete dell'1-1 (63'). Thorsby sfiora il vantaggio, Baroni invece si gioca la carta-Ngonge e quest'ultimo cambia la partita a suon di accelerazioni e cross. Proprio da un corner, battuto da Lazaro, nasce il gol-vittoria del Toro: Maripan si libera, calcia al volo e trova la strepitosa rete del 2-1. Siamo al 90' e il Genoa si tuffa tutto in avanti, con Paleari decisivo: il vice-Israel chiude la sua porta e salva tutto, sia su Vitinha che su Cornet. Vince dunque il Torino e per il Genoa è crisi. Dopo otto turni, i rossoblù hanno solo tre punti e non hanno mai vinto: è il peggior avvio di sempre per il Grifone, che resta ultimo. Sorride invece il Torino, che sale a quota 11 punti e scaccia (definitivamente?) la crisi.

IL TABELLINO
TORINO (3-5-2) - Paleari 7; Tameze 6, Maripan 7, Saul Coco 6.5; Pedersen 6, Casadei 5.5, Asllani 5 (17' st Ismajli 6), Vlasic 5.5 (17' st Ngonge 6.5), Biraghi 5 (17' st Lazaro 6); Simeone 6 (38' st Zapata sv), Adams 5.5 (28' st Gineitis 6). A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Dembelé, Njie. All. Baroni.
GENOA (4-2-3-1) - Leali 6.5; Sabelli 5.5 (33' st Cornet sv), Østigård 5.5, Vasquez 5.5, Ellertsson 5.5; Masini 6, Frendrup 6 (33' st Onana sv); Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 6.5 (42' st Colombo sv), Thorsby 6.5 (42' st Vitinha sv); Ekhator 6 (18' st Ekuban 5.5). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Aaron Martin, Messias, Grønbæk, Carboni, Hugo Cuenca, Otoa, Fini, Venturino. All. Vieira.
Arbitro: Bonacina.
Marcatori: 7' Thorsby (G), 18' st aut. Sabelli (T), 45' st Maripan (T).
Ammoniti: Frendrup (G), Casadei (T), Ekhator (G), Vlasic (T)

LE STATISTICHE
Il Torino ha vinto una partita in rimonta in Serie A per la prima volta dal 25 agosto 2024, contro l’Atalanta.

Il Genoa non ha vinto nessuna delle prime otto gare di una stagione di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1976/77 (4N, 4P).

Tre dei sei tiri nello specchio del Torino in questo incontro sono stati effettuati da Guillermo Maripán, autore del gol vittoria al 90°; per il cileno è la sua seconda rete in Serie A, dopo quella realizzata contro l’Atalanta a febbraio.

Quello di Stefano Sabelli è il quarto autogol realizzato dal Genoa nel 2025 in Serie A, più di ogni altra squadra nel periodo.

Il Torino torna a beneficiare di un’autorete avversaria in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (in quel caso Malick Thiaw con la maglia del Milan). In generale, i granata sono una delle due squadre che hanno beneficiato del maggior numero di autoreti nel 2025 in campionato: tre, al pari dell’Inter.

Quello segnato da Morten Thorsby (6:58) è il gol più veloce realizzato dal Genoa in Serie A dal 5 maggio 2024 (rete di Mateo Retegui su rigore contro il Milan - 4:37); più in generale, il Grifone non segnava una rete su azione entro i primi sette minuti di gioco nel torneo dal 28 settembre 2023 (marcatura di Albert Gudmundsson contro la Roma - 4:21).

Morten Thorsby è il quarto giocatore norvegese a tagliare il traguardo dei 10 gol in Serie A, dopo Per Bredesen (30), Ragnar Nikolay Larsen (19) e Tore Andre Flo (13).

Stefano Sabelli ha realizzato il suo secondo autogol in Serie A, dopo quello arrivato con il Brescia contro il Bologna il 15 settembre 2019.

Morten Thorsby ha giocato oggi la sua 150ª gara in Serie A: è il primo giocatore norvegese a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria nel torneo (dal 1994/95).

torino-genoa
serie a

Ultimi video

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

00:27
MCH DORTMUND-COLONIA 1-0 MCH

Un gol al 6' di recupero fa esplodere il muro giallo: il Dortmund batte il Colonia

01:03
MCH BENFICA-AROUCA 5-0 MCH

La goleada del Benfica: 5-0 all'Arouca con tripletta di Pavlidis

01:26
MCH AUGSBURG-LIPSIA 0-6 MCH

Tutto facile per il Lipsia in casa dell'Augsburg: 6-0 e sei marcatori diversi

00:58
MCH GLADBACH-BAYERN 0-3 MCH

Il Bayern passa in casa del 'Gladbach: altra perla del baby-fenomeno Lennart Karl

00:39
MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

02:04
MCH ARRIVO PULLMAN BARCELLONA 25-10 MCH

Clasico, il Barcellona è arrivato a Madrid

00:27
MCH PIATEK-GOL IN QATAR MCH

Ricordate Piatek? Torna a esultare grazie a... Verratti

00:15
MCH PULLMAN BARCA ED SHEERAN MCH

Il pullman del Barcellona griffato Ed Sheeran

00:35
CLIP CONTE VS LAUTARO RISSA 2021 25/10 SRV

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

03:24
VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

02:04
DICH GASPERINI VIGILIA 25/10 DICH

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

00:30
DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

01:08
DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

03:36
DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:23
Torino, Baroni: "Bella reazione tra primo e secondo tempo"
14:08
Milan: Loftus-Cheek torna a disposizione con l'Atalanta, Estupinian ancora out
13:20
Mondiali U17 femminili, agli ottavi sarà Italia-Nigeria
12:19
Brady, stoccata a CR7: "La peggior statua dedicata a un atleta"
11:52
Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Genoa