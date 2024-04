Serie A: Torino-Frosinone 0-0, poche emozioni e un punto a testa

TORINO-FROSINONE 0-0

Le due squadre non si fanno male e i rispettivi obiettivi (Europa e salvezza) rimangono sempre in bilico e tutti da conquistare

Toro e Frosinone si annullano: è 0-0

























Nella 33a giornata di Serie A, finisce 0-0 il match tra Torino e Frosinone: i granata rosicchiano un solo punticino al Napoli, mentre i ciociari, al quarto pareggio di fila, non riescono a sfatare il tabù trasferta (dove non hanno ancora vinto), rimangono terzultimi ma agganciano l'Udinese, che deve giocare gli ultimi 20' del match con la Roma il 25 aprile. Pochissime le emozioni che hanno regalato le due squadre, in un match povero dal punto di vista tecnico. La più ghiotta al 58' sui piedi di Cheddira che si invola verso la porta granata ma Milinkovic-Savic si salva in tuffo.

LA PARTITA

Torino e Frosinone non si fanno male, fanno complessivamente troppo poco per vincere e alla fine si dividono giustamente la posta in palio. Un punto che, classifica alla mano, fa più comodo alla squadra di Di Francesco che, passata indenne la doppia trasferta con Napoli e Toro, ora si gioca quasi tutto con Salernitana ed Empoli. In chiave salvezza, la sensazione è che si deciderà tutto all'ultimo giornata quando il Frosinone ospiterà l'Udinese, agguantata proprio questo pomeriggio a quota 28 punti. Si fa, invece, più in salita la strada per l'Europa del Toro: i granata ottengono l'ennesimo clean-sheet della stagione, ma confermano anche una certa anemia in attacco. In parole povere o segna Zapata o sono guai. Per sognare l'Europa, i ragazzi di Juric hanno bisogno che almeno una delle squadre impegnate tra Europa e Conference League porti a casa il trofeo.

Juric a sorpresa lascia in panchina Sanabria e regala una maglia da titolare a Okereke. Ricci out per squalifica, in mezzo al campo si rivede Ilic dopo 50 giorni fuori per infortunio. Di Francesco conferma la difesa a tre e l'11 che ha iniziato il match contro il Napoli: Brescianini è il trequartista alle spalle di Soulè e Cheddira. Il primo squillo è degli ospiti al 14': Soulè salta con un tunnel Rodriguez, poi con il sinistro cerca il secondo palo, pallone a lato di poco. La risposta del Toro è in un destro di Vojvoda che non trova la porta. Valeri dalla distanza non chiude come si deve uno schema da calcio d'angolo e poco dopo la mezzora si rende pericoloso anche Zapata, ma il suo destro è largo. Prima della fine della frazione, ancora un'occasione per parte: al 38' Mazzitelli recupera palla a centrocampo e si invola verso Milinkovic-Savic, ma il suo sinistro è centrale e facile preda del portiere serbo; al 44' Zapata ci prova da fuori area, ma Turati è attento e salva in due tempi. Va così in archivio un primo tempo a bassi ritmi e con poche emozioni.

La ripresa si apre senza cambi e il primo acuto è del Toro: dopo un primo tempo sottotono, si vede Okereke che con un secco destro impegna Turati. Immediata la risposta del Frosinone: Rodriguez scivola a centrocampo, Cheddira si invola verso l'area granata, Bellanova recupera e Milinkovic-Savic mette in angolo il tiro dell'italo- marocchino. Paro si gioca anche la carta Sanabria, la gara è maschia e dura ma tecnicamente non decolla. Tanti i duelli, ma pochissime emozioni in un match dove prevale la paura di perdere.

LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 6,5 - Una sola parata, ma decisiva su Cheddira lanciato a rete. Pagnotta guadagnata anche questo pomeriggio.

Bellanova 6,5 - Rispetto ad altre uscite gli manca un po' di precisione nei cross, ma quando ha campo aperto apre la falcata ed è imprendibile.

Rodriguez 5 - Pomeriggio complicato per il terzino svizzero, che si prende subito un tunnel da Soulé e nella ripresa scivola a centrocampo regalando al Frosinone la chance più ghiotta del match. Cena pagata a Milinkovic-Savic.

Romagnoli 7 - Festeggia la 100a gara in Serie A, con una prova superba. Guida bene la difesa e vince quasi tutti i duelli con un cliente scorbutico come Zapata.

Cheddira 5,5 - Impegno e corsa non mancano mai, ma quel regalo di Rodriguez poteva essere gestito meglio.

Soulè 5,5 - Alterna ottime cose, come il tunnel a Rodriguez e il bel tiro a giro fuori di poco, a momenti in cui si estranea dal match. Ha vissuto pomeriggio migliori.

IL TABELLINO

TORINO-FROSINONE 0-0

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6,5; Tameze 6,5, Buongiorno 6, Rodriguez 5; Bellanova 6,5, Linetty 5,5, Ilic 5,5 (41' st Lovato sv), Vojvoda 5,5 (31' st Lazaro 6); Vlasic 6; Okereke 5,5 (22' st Sanabria 5), Zapata 5,5. A disp.: Gemello, Popa, Masina, Kabic, Silva, Ciammaglichella. All.: Paro (Juric squalificato) 5,5

Frosinone (3-4-1-2): Turati 6,5; Lirola 6, Romagnoli 7, Okoli 6; Zortea 6, Mazzitelli 5,5 (37' st Gelli sv), Barrenechea 6, Valeri 6; Brescianini 5,5 (33' st Seck 5,5); Soulè 5,5 (43' st Reinier sv), Cheddira 5,5 (43' st Cuni sv). A disp.: Frattali, Cerofolini, Baez, Kaio Jorge, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Lusuardi. All.: Di Francesco 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: -

Ammoniti: Valeri (F), Linetty (T), Okoli (F), Tameze (T)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Il Torino ha collezionato due pareggi consecutivi 0-0 in Serie A per la prima volta da settembre 2016, mentre in due gare interne di fila nel massimo torneo questo evento non si verificava da novembre 1991.

• Il Torino è la squadra che conta più clean sheets casalinghi in questa Serie A (12), record per i granata in un massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria.

• Solo l’Inter (19) ha collezionato più clean sheets del Torino (17) in questa Serie A: l’ultima volta che i granata ne hanno collezionati così tanti in un singolo massimo torneo risale al 1991/92 (18 a fine stagione).

• Il Torino non ha segnato in 14 gare in questa Serie A: solo l’Empoli (18 gare) ha fatto peggio in questo campionato.

• 13 pareggi per il Torino in questo campionato, solo l’Udinese (16, senza contare la gara con la Roma) ne conta di più.

• Da inizio dicembre il Torino è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata nei maggiori cinque tornei europei (12 in 20 partite).

• Il Frosinone ha chiuso sullo 0-0 due delle ultime tre partite di Serie A, ne aveva collezionati solo due nelle prime 30 giornate di questo campionato (tra cui quello all’andata con il Torino).

• Il Frosinone rimane l’unica squadra a non aver vinto alcun match in trasferta in questa Serie A (6N, 11P).

• Quattro pareggi consecutivi per il Frosinone: considerando Serie A e Serie B, i Ciociari non ne collezionavano così tanti di fila da dicembre 2021 (quattro anche in quel caso).

• Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 28 delle sue 33 partite, meglio di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.

• Simone Romagnoli colleziona oggi la sua gara numero 100 in Serie A, 29 di queste disputate con la maglia del Frosinone.