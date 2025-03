Serie A: Torino-Empoli 1-0, Vlasic inguaia sempre più i toscani

LE STATISTICHE

Nikola Vlasic ha realizzato quattro gol in questa Serie A, solo nel 2022/23 (cinque) ha fatto meglio in una singola stagione nel torneo.

Il Torino ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A (1N), tanti successi quante nelle precedenti 20 gare nel torneo (8N, 9P).

L’Empoli (3N, 11P) non ha trovato il successo per 14 gare di fila in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia (15 nel marzo 1999 e 16 nell’aprile 2022).

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di Serie A, tanti clean sheet quante nelle 10 gare precedenti nella massima serie.

L’Empoli (3N, 8P) è una delle cinque formazioni che non hanno ancora vinto una partita nei cinque grandi campionati europei dall’inizio del 2025 (Ipswich, Las Palmas, Venezia e Reims le altre).

Il Torino ha segnato per 10 gare di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2017 (14 con Sinisa Mihajlovic).

Solo Lecce (15) e Venezia (13) non hanno segnato in più gare rispetto all’Empoli (12 come Cagliari e Hellas Verona) in questa Serie A.

Il Torino ha vinto due gare di fila contro l’Empoli per la prima volta in Serie A (1-0 anche all’andata).

100ª presenza per Samuele Ricci con la maglia del Torino in Serie A.

50ª presenza per Giuseppe Pezzella con la maglia dell’Empoli tra tutte le competizioni.