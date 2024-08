Serie A, Torino-Atalanta 2-1: Milinkovic-Savic para un rigore nel recupero, Ilic e Adams firmano la rimonta granata 

TORINO-ATALANTA 2-1

I granata vincono grazie alle reti del serbo e dello scozzese. I bergamaschi, in vantaggio con Retegui, sprecano al 96esimo la più ghiotta delle occasioni per il pari con Pasalic che si fa ipnotizzare dagli 11 metri

© ansa 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella seconda giornata di Serie A il Torino batte 2-1 in rimonta l'Atalanta all'Olimpico. La squadra di Gasperini parte forte e trova il vantaggio al 26' con uno stacco di testa da grande centravanti di Retegui su assist di Zappacosta. I granata non ci stanno e cinque minuti più tardi trovano il pari con uno scavetto di Ilic sul servizio di Adams. A inizio ripresa è proprio lo scozzese a ribaltare l'incontro con un tap-in vincente. In pieno recupero Pasalic si fa parare un rigore da Milinkovic-Savic. Con questo successo i granata salgono a 4 punti in classifica, uno in più proprio sull'Atalanta.

LA PARTITA

Clima di grande contestazione in casa Torino col tifo granata che, prima della gara, ha organizzato un corteo di protesta nei confronti di Cairo dopo la cessione di Bellanova proprio all'Atalanta. Dopo aver accarezzato l'idea di un successo all'esordio a San Siro contro un Milan che solo nel finale è riuscito a rimontare due gol, Vanoli è costretto ad alcuni cambi forzati: sulla destra spazio a Lazaro con Vojvoda a sinistra mentre da braccetto destro in difesa agisce Tameze. In attacco c'è Adams in coppia con Zapata. Forte del roboante successo per 4-0 nella prima di campionato in casa del Lecce, Gasperini sceglie Carnesecchi tra i pali, con Musso in panchina anche in vista di un'imminente partenza direzione Atletico Madrid. In attacco spazio a Brescianini al fianco di De Ketelaere dietro a Retegui.

Pronti via e dopo solo 4 minuti Lazaro si divora il gol del vantaggio: lanciato da Zapata a tu per tu con Carnesecchi calcia altissimo da ottima posizione. L'Atalanta risponde al 12' con un'azione solitaria di Ederson che, dopo aver ricevuto da Retegui, si invola verso Milinkovic Savic ma si fa ipnotizzare dal portiere. Otto minuti più tardi altra occasione per la Dea con una ripartenza orchestrata da Brescianini per Retegui che salta il portiere granata ma si fa deviare all'ultimo il destro in angolo. Al 26' la gara si sblocca con un colpo di testa vincente di Retegui che, con uno stacco notevole, insacca sotto la traversa il cross di Zappacosta. Il Toro non ci sta e al 31' trova subito il pareggio con Ilic che riceve palla da Adams e supera Carnesecchi con un pregevole scavetto. L'Atalanta sfiora il nuovo vantaggio, prima con un sinistro di De Ketelaere responto da Milinkovic-Savic e poi con un destro da lontano di Zappacosta che lambisce il palo. Nel finale di frazione Toro a un passo dal gol: Tameze sfrutta un'uscita spericolata di Carnesecchi, mette al centro per Zapata che colpisce di testa a botta sicura ma sulla linea salva tutto Hien.

Al rientro in campo De Ketelaere si libera molto bene al tiro col sinistro ma Milinkovic-Savic risponde presente allungandosi per deviarla in calcio d'angolo. Al 50' il Toro ribalta l'incontro: difesa nerazzurra sorpresa dal lancio di Coco, Ilic rifinisce per Zapata che si fa murare da Carnesecchi ma sulla respinta arriva Adams per il tap-in vincente. Gasperini gioca la carta Samardzic al posto di Brescianini. La Dea è viva e al 59' De Ketelaere libera Ederson al tiro che trova sulla sua strada un attento Milinkovic-Savic. Sull'angolo seguente Retegui colpisce in pieno la traversa con una deviazione da pochi passi e subito dopo Pasalic, di testa, si fa ipnotizzare dal portiere serbo. Il match è ricco di emozioni e al 63' il Toro sfiora il tris prima con Zapata e poi con Adams: ma in entrambe le occasioni un super Carnesecchi dice di no. Passano due minuti e arriva un nuovo legno per l'Atalanta: questa volta è il palo a dire no a De Katelaere che si era liberato di testa in area. Gasp decide quindi di richiamare in panchina un ottimo Retegui per inserire Zaniolo, al suo debutto con la maglia nerazzurra. All'82' proteste atalantine per un presunto tocco di mano in area granata di Coco ma dopo un check Var Rapuano fa proseguire. Un altro check Var in pieno recupero rischia invece di cambiare le sorti del match: Rapuano viene richiamato al monitor da Di Paolo per un contatto sospetto di Lazaro sul neo-entrato Cassa in area granata. Questa volta è rigore. Dal dischetto va Pasalic che si fa però ipnotizzare da Milinkovic-Savic. Nel finale Carnesecchi tiene in vita l'Atalanta con un prodigioso intervento su Zapata. Gli sforzi finali dei bergamaschi però non portano a nulla e il Toro può così festeggiare la prima vittoria in questo campionato.

LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 8 - Straordinaria prova quella del portiere serbo che durante l'incontro dice di no più volte agli attaccanti bergamaschi e in pieno recupero salva il risultato con una gran parata sul rigore di Pasalic.

Adams 7,5 - Da seconda punta al fianco di un ottimo Zapata è micidiale. Segna e fa segnare con una facilità incredibile. Sfiora la doppietta con un destro da fuori sul quale Carnesecchi si supera per deviare in angolo.

Ilic 7 - Gli inserimenti sono da sempre la sua caratteristica principale e anche stasera riesce a trovare la via del gol con un ottimo guizzo in area e un pregevole scavetto. Ottima prova anche in fase di interdizione.

Retegui 7,5 - Alla seconda gara con l'Atalanta trova il terzo gol in campionato e sfiora addirittura il quarto con una deviazione che colpisce la traversa. Il suo stacco di testa per la rete del momentaneo 0-1 per la Dea è da grande centravanti.

Pasalic 4,5 - Durante tutto il match appare il meno brillante in fase offensiva e spesso non riesce a reggere le sgroppate dei centrocampisti granata. Ma l'errore da matita rossa è il rigore fallito nel finale. Con un tiro a mezza altezza si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic

De Ketelaere 6,5 - Una prestazione positiva quella del belga che svaria su tutto il fronte d'attacco. E' sfortunato in occasione del palo colpito di testa da pochi passi. Gli è mancato solo il gol.



IL TABELLINO

TORINO-ATALANTA 2-1

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 8; Vojvoda 6,5 (34' st Sosa sv), Coco 6,5, Masina 6; Tameze 6 (22' st Dembelé 6), Ricci 7 (52' st Ciammaglichella sv), Linetty 6, Ilic 7, Lazaro 6,5; Adams 7,5 (53' st Karamoh sv), Zapata 7. A disp.: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Pedersen, Dellavalle, Horvath, Balcott, Njie. All.: Vanoli 7

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; De Roon 5,5, Hien 5,5 (25' st Palestra), Djimsiti 5,5; Zappacosta 6, Pasalic 4,5, Ederson 5,5 (40' st Manzoni sv), Ruggeri 5,5; Brescianini 6 (8' st Samardzic 6), De Ketelaere 6,5 (40' st Cassa sv); Retegui 7,5 (25 st' Zaniolo 6). A disp.: Musso, Rossi, Godfrey, Cassa, Tornaghi, Riccio, Manzoni, Del Lungo. All.: Gasperini 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 26' Retegui (A), 31' Ilic (T), 4' st Adams (T)

Ammoniti: Pasalic, Hien, Djimsiti, Zaniolo (A), Ilic, Zapata, Milinkovic-Savic (T)

Espulsi: -

Note: al 96' Milinkovic-Savic para un rigore a Pasalic

