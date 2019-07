Serie A, Torino al lavoro il 4 luglio: sarà prima squadra di Serie A a partire

03/07/2019

Domani, giovedì 4 luglio, il Torino si ritrova per il primo allenamento stagionale al Filadelfia, in anticipo rispetto ai tempi programmati in seguito al ripescaggio in Europa League dopo l'esclusione del Milan. Sarà la prima squadra di Serie A al lavoro per la stagione 2019-20, dovendo affrontare i preliminari della competizione continentale, mentre la Roma, che avrebbe dovuto ritrovarsi il 25 giugno, ha posticipato l'inizio del ritiro a martedì 9 luglio. Ecco gli appuntamenti di tutti i club.