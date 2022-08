Serie A, tocca a Milan e Napoli: è già sfida a distanza con l'Inter

Oggi tocca a Milan e Napoli. Rossoneri e azzurri che devono subito rispondere alla vittoria dell'Inter contro lo Spezia con Lukaku e Lautaro Martinez in grande spolvero. Siamo solo alla seconda giornata di campionato, ma la sfida scudetto è già lanciata e Pioli e Spalletti non vogliono rimanere attardati. Campioni d'Italia attesi da un test importante contro l'Atalanta a Bergamo alle 20:45. Un match che negli ultimi ha sempre significato molto per i rossoneri: dalla batosta del dicembre 2019 alla vittoria all'ultima giornata del campionato 2021 utile per il ritorno in Champions League. Partita sentita e nella vigilia Pioli e Gasperini non si sono risparmiati frecciatine. "È uno scontro diretto", "No, non lo è": il botta e risposta a distanza nelle conferenze di rito. Entrambi sono reduci dalla vittoria all'esordio e vogliono continuare a restare a punteggio pieno. Test meno impegnativo, ma comunque da non sottovalutare per il Napoli che riceve il Monza al Maradona alle 18:30. Gli azzurri galvanizzati da un grande mercato negli ultimi giorni vogliono continuare sulle ali dell'entusiasmo e si trovano davanti i brianzoli in cerca di riscatto dopo il passo falso allo storico debutto in Serie A.