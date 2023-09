Serie A, la statistica: per le milanesi partenza sprint, ma la storia dice Juventus

LA STATISTICA

Tre vittorie nelle prime tre di campionato per Milan e Inter: l'ultima volta accadde nel 1971/72, ma lo scudetto andò poi ai bianconeri

È stata una partenza a razzo quella di Inter e Milan in Serie A: i rossoneri hanno liquidato Bologna, Torino e Roma; i nerazzurri Monza, Cagliari e Fiorentina. Un avvio sprint che non si vedeva da oltre 50 anni: l'ultima volta che entrambe le milanesi collezionarono 9 punti (all'epoca in realtà 6) nelle prime 3 giornate era infatti la stagione 1971/72. Il Milan di Nereo Rocco superò Varese, Fiorentina e Vicenza; l'Inter di Giovanni Invernizzi batté Atalanta, Catanzaro e Verona. L'aspetto più curioso? Che alla fine il campionato lo vinse la Juventus, guidata dal ceco Vycpalek in panchina e trascinata dai gol di Bettega e Anastasi, nonostante una partenza più "lenta" (2 vittorie e 1 sconfitta).

Al di là delle suggestioni statistiche, la partenza dei ragazzi di Pioli e di quelli di Inzaghi è stata praticamente perfetta e dopo la sosta per le nazionali andrà in scena un derby ad altissima quota. Anzi, a dirla tutta, a una quota di fatto mai vista: l'ultima volta in cui Milan e Inter si incontrarono da prime in classifica, per quanto possa sembrare incredibile, risale alla stagione 1961/62. Era la 24esima giornata e condividevano la posizione con la Fiorentina. A fine stagione lo scudetto sarebbe andato ai rossoneri di bomber Altafini.