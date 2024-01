Serie A, squalificati: tredici squalificati per un turno, stop anche per Palladino e Pippo Inzaghi

© Getty Images

Sono 13 gli squalificati in Serie A, tutti per una giornata, dopo le partite della prima giornata di ritorno. Duda del Verona è espulso per doppia ammonizione nel corso della sfida contro l'Empoli, gli altri invece erano tutti diffidati e hanno ricevuto un altro cartellino giallo. Si tratta di Birindelli del Monza, Cajuste del Napoli, Calhanoglu dell'Inter, Cancellieri dell'Empoli, Coppola del Verona, Cristante e Mancini della Roma, De Winter del Genoa, Immobile e Zaccagni della Lazio, Kvaratskhelia del Napoli e Posch del Bologna. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata anche due allenatori, Palladino del Monza (espulso contro l'Inter) e Filippo Inzaghi della Salernitana, che era diffidato e si è preso un'altra ammonizione.