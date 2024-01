Serie A, squalificati 19a giornata: un turno di stop per Locatelli e Ferguson. Multa alla Roma per il seggiolino lanciato

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno quattro calciatori che non potranno prendere parte alla 19a giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata. La Juventus dovrà fare a meno di Locatelli che ha raggiunto il limite di ammonizioni consentite così come Lewis Ferguson del Bologna e Liberato Cacace dell'Empoli. Una giornata di squalifica anche per Maric: l'attaccante del Monza è stato espulso dalla panchina a Napoli.