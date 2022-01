Serie A, Spezia-Verona 1-2: Caprari fa volare Tudor e inguaia Thiago Motta

SPEZIA-VERONA 1-2

Due gol del centrocampista offensivo gialloblù valgono i tre punti per gli ospiti mentre l'allenatore dei padroni di casa torna in bilico

Il Verona vince in trasferta a La Spezia (1-2) e si porta a metà classifica mentre i padroni di casa vengono risucchiati nelle zone basse della Serie A, con il loro allenatore, Thiago Motta, che torna in bilico. Si decide tutto nella ripresa. Caprari cambia la partita con una doppietta realizzata in una decina di minuti, prima che Erlic metta a segno l'inutile rete della squadra ligure.









































































LA PARTITA

L’aggressività individuale a tutto campo del Verona cerca di spingere lo Spezia a un gioco verticale difficilmente gestibile senza Nzola, uno dei tanti assenti della partita. Le palle inattive sembrano essere quelle più pericolose per gli ospiti e infatti Erlic, di testa su calcio d’angolo, sfiora il palo in avvio. La squadra di Tudor sfrutta i tagli delle mezzepunte alle spalle di Simeone: così Lasagna si avvicina al vantaggio con un sinistro in piena area, prima che Ceccherini sbagli tutto da ottima posizione sugli sviluppi di una punizione laterale. Quando lo Spezia, schierato con quattro difensori e cinque centrocampisti, riesce ad avere il tempo e lo spazio per la giocata, sa rendersi pericoloso come dimostra Reca, fermato da Pandur, a metà primo tempo. Ma sono ancora gli ospiti ad avvicinarsi di più al vantaggio con Lazovic, che semina il panico in area prima di colpire in pieno la traversa.



In avvio di ripresa il solito taglio di Lasagna viene bloccato da Provedel e Nikolau, prima che un’altra sua azione porti Caprari, dopo un rimpallo, a realizzare il vantaggio veronese. Lo Spezia risponde con un tiro di Bastoni che finisce a lato dopo un’iniziativa personale e con un tiro-cross di Verde messo in angolo da Pandur. Ma è una nuova combinazione con Lasagna che porta di nuovo al tiro Caprari che, da fuori area, non dà scampo a Provedel. Lo Spezia ci prova con un tiro di Erlic deviato a Pandur, con lo stesso difensore che va a segnare di testa sul calcio d’angolo seguente riaprendo la partita. Ma è Barak a sfiorare il terzo gol prima del fischio finale che riporta lo Spezia in pieno incubo retrocessione e Thiago Motta verso l’esonero.



LE PAGELLE

Erlic 6,5: Colpevole come i suoi compagni di reparto ma è sempre pericoloso nei calci piazzati a favore.

Agudelo 5: Deve fare il perno centrale per far salire i compagni. Non è il suo ruolo e si vede.

Gyasi 5,5: Sballottato a sinistra e poi a destra è costretto a fare una partita difensiva e non crea mai superiorità numerica dalla sua parte.

Caprari 7,5: Doppietta decisiva e una partita maiuscola a trovare spazi sulla trequarti.

Lasagna 7: I suoi tagli aprono la difesa dello Spezia, decisivo nel dare il via alle azioni dei gol.

Lazovic 6,5: Sulla sinistra, soprattutto nel primo tempo, è una spina nel fianco per la retroguardia di Thiago Motta.



IL TABELLINO

SPEZIA-VERONA 1-2

Spezia (4-1-4-1): Provedel 6; Amian 5,5, Erlic 6,5, Nikolau 6, Reca 6 (26’ st Antiste 5); Kiwior 5,5; Strelec 5,5 (6’ st Verde 6), Maggiore 5,5, Bastoni 6, Gyasi 5,5; Agudelo 5. All.: Thiago Motta 5,5

Hellas Verona (3-4-1-2): Pandur 7; Ceccherini 6, Günter 6,5, Casale 6; Tameze 6 (37’ st Depaoli s.v.), Ilic 6, Veloso 6, Lazovic 6,5; Lasagna 7 (26’ st Barak s.v.), Caprari 7,5; Simeone 6 (26’ st Kalinic s.v.). All.: Tudor 6,5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 14’ e 25’ st Caprari (V.), 40’ st Erlic (S.)

Ammoniti: Veloso (V.), Casale (V.), Verde (S.), Agudelo (S.), Zoet (S.)

Espulsi: Agudelo (S.), Motta per proteste



LE STATISTICHE

- Gianluca Caprari è uno dei soli tre calciatori italiani con almeno cinque gol e cinque assist in questa Serie A, insieme a Domenico Berardi e Antonio Candreva.

- Gianluca Caprari ha segnato sei reti in questo campionato, solo nel 2016/17 (nove) ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A.

- Quarta doppietta di Gianluca Caprari in Serie A, l'ultima risaliva a settembre 2020 in Benevento-Inter.

- A partire dal febbraio 2017, sua prima doppietta in Serie A, Gianluca Caprari è l'unico calciatore che ha realizzato quattro doppiette con quattro squadre diverse nel torneo (Pescara, Sampdoria, Benevento e Verona).

- Gianluca Caprari è l'unico giocatore del Verona sia con cinque gol che con cinque assist in questo campionato.

- A partire dal 2021, nessun difensore ha segnato più reti di testa di Martin Erlic (quattro) nei maggiori cinque campionati europei.

- Partita numero 1000 in Serie A per il Verona: i gialloblù sono la 17ª formazione a tagliare questo traguardo e tra queste la prima veneta.

- A partire dallo scorso campionato, solo Napoli (33) e Milan (29) hanno colpito più legni del Verona (28) in Serie A.

- A partire dallo scorsa stagione di Serie A, solo Fiorentina (10) e Lazio (nove) contano più espulsioni dello Spezia (otto).

- Anche nel 2021 il Verona vinse la prima gara del nuovo anno solare in Serie A contro lo Spezia al Picco (1-0 in quel caso).