Serie A, Spezia-Venezia 1-0: Gyasi mette la firma sulla salvezza dei liguri

SPEZIA-VENEZIA 1-0

L'errore di Caldara dà il via al gol da tre punti dei liguri nel recupero. Per i lagunari solo una traversa di Aramu

Lo Spezia ha battuto 1-0 il Venezia nella 31a giornata di Serie A con un gol a tempo scaduto di Gyasi che vale mezza salvezza per gli uomini di Thiago Motta. In un match equilibrato e dominato dalla paura, il Venezia ha sfiorato il vantaggio con una traversa di Aramu al 38' del primo tempo. Nella ripresa Maenpaa ha negato il gol a Manaj nel finale, prima del pasticcio combinato da Caldara che ha dato il via all'azione della rete di Gyasi al 94'. Spezia ora a +10 sulla zona retrocessione. Sfida salvezza al Picco: le foto di Spezia-Venezia



































LA PARTITA

Il colpo di scena finale quando i titoli di coda, su un film non propriamente campione d'incassi, stavano già scorrendo. Emmanuel Gyasi, come a San Siro contro il Milan, ha messo un autografo grande come il Picco sulla possibile salvezza dello Spezia a fine stagione, firmando ancora una volta a tempo scaduto una rete da tre punti. Questa contro il Venezia arrivata al 94' se possibile vale anche qualcosa in più facendo scivolare i lagunari a 10 punti di distanza in classifica e sempre più in crisi di gioco, risultati e identità.

Che quella del Picco potesse non essere la più spettacolare delle sfide di questo campionato era prevedibile, nonostante un'atmosfera caldissima. Tanta la posta in palio e grande il distacco in classifica tra Spezia e Venezia per non ipotizzare una gara in attesa per i padroni di casa contro un avversario che quando deve costruire gioco fa fatica. E così è stato. Nel primo tempo le emozioni, così come le conclusioni degne di nota sono state solo una per parte: alla conclusione di Bastoni dal limite respinta da Maenpaa, ha risposto Aramu con una punizione andata a stamparsi sulla traversa.

Nella ripresa il copione non è cambiato anche se il Venezia ha provato ad alzare il ritmo e il baricentro alla ricerca di tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Non sono arrivate azioni degne da impensierire Provedel e nel finale, non solo in ripartenza, il banco è capitolato. All'88' Maenpaa si è superato su un colpo di testa ravvicinato di Manaj, ma in pieno recupero dopo un erroraccio in uscita di Caldara lo Spezia ha saputo trovare la giocata vincente con Gyasi facendo partire la festa del Picco.

--

LE PAGELLE

Erlic 6,5 - La chiusura più importante - e difficile - della partita porta la sua firma. In campo aperto su Okereke lanciato a rete mette al sicuro la propria porta.

Kovalenko 5 - Schierato sulla trequarti, non ha ritmo e agilità per giostrare tra le linee. La sua partita dura meno di un'ora.

Aramu 6,5 - La traversa colpita su punizione sta ancora tremando. La sensazione è che tutte le azioni pericolose del Venezia passino dai suoi piedi, e forse non è solo una sensazione.

Caldara 4 - Suo l'errore decisivo che ha portato i tre punti dalla parte dello Spezia e messo un macigno enorme sulle prospettive di salvezza del Venezia. Imperdonabile in pieno recupero.

--

IL TABELLINO

SPEZIA-VENEZIA 1-0

Spezia (4-3-2-1): Provedel 6; Amian 6, Erlic 6,5, Nikolau 6, Reca 6 (22' st Ferrer 6); Maggiore 6, Kiwior 6, Bastoni 6 (45' st Sala sv); Kovalenko 5 (12' st Verde 6), Gyasi 7; Agudelo 5,5 (22' st Manaj 6,5). A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Nzola, Colley, Antiste, Nguiamba, Bertola. All.: Motta 6,5.

Venezia (4-3-3): Maenpaa 6; Ebuehi 6, Caldara 4, Ceccaroni 6, Haps 5; Ampadu 5,5, Vacca 5 (14' st Crnigoj 6), Cuisance 5,5 (27' st Kiyine 6); Aramu 6,5 (38' st Nani sv), Okereke 5, Johnsen 5 (14' st Nsame 5). A disp.: Bertinato, Tessmann, Sigurdsson, Modolo, Fiordilino, Busio, Svoboda, Mateju. All.: Bertolini 5,5.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 49' st Gyasi

Ammoniti: Maggiore, Manaj, Gyasi (S); Haps, Okereke (V)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Lo Spezia ha vinto due partite interne di fila in Serie A per la seconda volta nella sua storia (la prima nell’aprile 2021 v Cagliari e Crotone, con Vincenzo Italiano in panchina).

● Lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata per due match interni consecutivi per la prima volta nella sua storia in Serie A.

● Emmanuel Gyasi ha segnato la rete più tardiva dello Spezia in casa Serie A (93’14’’), battendo il precedente record di Martin Erlic (91’15’’ v Crotone il 10 aprile 2021).

● Il Venezia non ha segnato neanche un gol per tre partite consecutive tra Serie A e Serie B per la prima volta da aprile 2005.

● Solo Daniele Verde (sei) ha segnato più gol di Emmanuel Gyasi (cinque) tra i giocatori dello Spezia nella Serie A in corso.

● Quinto gol in questa Serie A per Emmanuel Gyasi, uno in più di quelli realizzati in tutta la passata stagione nel massimo campionato.

● Mattia Caldara ha giocato oggi la sua 100ª partita in Serie A (75 con la maglia dell'Atalanta, 25 con quella del Venezia).

● Kevin Agudelo ha giocato oggi la sua 50ª partita con la maglia dello Spezia in tutte le competizioni.

● Antonio Vacca ha giocato oggi la sua 50ª partita con la maglia del Venezia in tutte le competizioni.

● Il Venezia ha colpito oggi il suo quarto legno in questa Serie A - solo il Genoa (tre) ne conta meno dei lagunari.

● Mattia Aramu è il giocatore che ha tentato il maggior numero di tiri su calcio di punizione diretto in questa Serie A (12).

● Decima presenza da subentrato in questa Serie A per Daniele Verde, più che in qualsiasi altra stagione nel massimo campionato - nessun giocatore dello Spezia ha fatto il suo ingresso in campo a partita in corso più spesso in questa edizione del torneo.