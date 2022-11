Serie A, Spezia-Udinese 1-1: Lovric risponde a Reca

SPEZIA-UDINESE 1-1

La formazione di Sottil, che non vince da sei partite, non va oltre il pareggio al Picco: Lovric risponde a Reca

LA PARTITA

Considerando anche la Coppa Italia, sono sette le partite senza vittorie dell'Udinese, che al Picco non va oltre l'1-1 contro lo Spezia dell'ex Gotti. La prima occasione è per i liguri, con Silvestri attento sul tap-in di Nzola da pochi passi. Al 20', i friulani sembrano passare in vantaaggio, ma la rete di Success viene annullata per fuorigioco. Al 33', allora, a siglare l'1-0 è la formazione di Gotti con Reca, che riceve il gran lancio da Ampadu, controlla la sfera e la mette sotto la traversa. Poco prima dell'intervallo, Verde si divora il raddoppio con il sinistro in area, mentre al 42' Ampadu colpisce clamorosamente la traversa con il destro da pochi passi e dal successivo corner Silvestri salva dopo una lunga mischia: dal contropiede arriva addirittura l'1-1 di Lovric. Nella ripresa, i cambi di Sottil e Gotti non cambiano la partita, con il pareggio che resiste alla traversa finale di Walace, che nel recupero sfiora il colpaccio per i friulani. Con questo 1-1, l'Udinese, che non vince dal 2-1 in casa del Verona dello scorso 3 ottobre, sale a 24 punti e aggancia momentaneamente l'Inter, mentre lo Spezia arriva in doppia cifra e si porta a quota 10.

LE PAGELLE

Ampadu 5,5 - L'errore sotto porta è clamoroso, soprattutto perché subito dopo il possibile 2-0 arriva il pareggio di Lovric.

Reca 7 - Bravo a farsi trovare pronto all'appuntamento con il gol, gioca bene per tutta la partita fino all'infortunio.

Nzola 5,5 - Stecca in casa, cosa che gli capita di rado. Sullo 0-0 ad inizio partita si fa murare da pochi passi da Silvestri, negando ai suoi il vantaggio.

Lovric 7 - Perfetto inserimento in occasione del pareggio, ma è attento e bravo per tutto il resto della partita.

Deulofeu 5,5 - Non riesce ad entrare nel vivo del gioco né tantomeno a rendersi pericoloso: è lui, infatti, a lasciare spazio a Beto.

Success 6,5 - Scatenato sin dai primi minuti. Si vede annullare un gol per fuorigioco, poi inventa il pareggio di Lovric.

IL TABELLINO

SPEZIA-UDINESE 1-1

Spezia (3-5-2): Zoet 6; Ampadu 5,5, Kiwior 5,5 (12' st Caldara 6), Nikolaou 6,5; Holm 6,5, Bourabia 5,5 (1' st Amian 6), Ekdal 6 (12' st Bastoni 6), Agudelo 5,5, Reca 7 (30' st Ellertson 6); Verde 5,5 (24' st Maldini 6), Nzola 5,5. A disp.: Zovko, Dragoswki, Sala, Hristov, Beck, Ferrer, Sher, Nguiamba, Strelec, Sanca. All.: Gotti 6

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Perez 6, Bijol 6, Nuytinck 5,5 (34' st Samardzic 6); Pereyra 5,5, Lovric 7 (15' st Jajalo 6), Walace 6,5, Arslan 5 (1' st Ehizibue 6), Ebosse 6; Success 6,5 (40' st Nestorovski sv), Deulofeu 5,5 (15' st Beto 5,5). A disp.: Padelli; Piana, Ebosele, Abankwah, Buta. All.: Sottil 6

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 33' Reca (S), 43' Lovric (U)

Ammoniti: Arslan (U), Bourabia (S), Kiwior (S), Success (U), Nuytinck (U), Bastoni (S)