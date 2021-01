Serie A, Spezia-Sampdoria 2-1: Terzi e Nzola stendono i blucerchiati, prima vittoria al Picco

SPEZIA-SAMPDORIA 2-1

Nella 17esima giornata di Serie A lo Spezia di Italiano supera la Sampdoria per 2-1 con un gol per tempo e centra la seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo di Napoli di mercoledì scorso. Terzi apre le marcature di testa al 20’, ma Candreva pareggia subito con una bella rete al volo. Il rigore di Nzola al quarto d’ora del secondo tempo fissa poi il risultato definitivo: è il primo storico successo in A al Picco per i bianconeri. Getty Images

LA PARTITA

È dolcissima la prima vittoria in Serie A dello Spezia nel vero stadio di casa, il Picco, dopo il momentaneo “esilio” di inizio stagione a Cesena. Per la seconda partita consecutiva Claudio Ranieri esclude Quagliarella dai titolari e sceglie di riproporre la stessa coppia d’attacco schierata nel successo dell’Epifania contro l’Inter: Damsgaard-Keita. L’inizio di gara premia però il possesso palla dello Spezia di Vincenzo Italiano, che fa correre due brividi ad Audero, lo impegna con Nzola e poi lo buca con Terzi al 20’. La rete del vantaggio del difensore, di testa su torre di Chabot, è frutto di una partenza a trazione anteriore dei padroni di casa e di un atteggiamento un po’ passivo dei blucerchiati, ma la reazione ospite è immediata. Nell’azione successiva è infatti Jankto a sfidare Provedel con una gran botta tesa, ma qualche minuto più tardi il nome sul tabellino dei marcatori lo mette Candreva, che si esibisce in una pregevole volée su un traversone parabolico proprio del centrocampista ceco. Con il pareggio si ristabilisce anche un certo equilibrio di baricentro, con i bianconeri che cercano di spingere e i genovesi che si dimostrano pimpanti: due difese non impeccabili e due attacchi frizzanti, ma non esattamente cinici.

Il secondo tempo sembra ricalcare la falsa riga del primo, ma al quarto d’ora una leggera spinta in area di Thorsby su Pobega viene reputata fallosa dall’arbitro Piccinini. Sul rigore Audero indovina il lato, ma il tiro di Nzola è ben angolato e riporta in vantaggio lo Spezia. Questa volta però la squadra di Ranieri sembra non riuscire a reagire fisicamente e psicologicamente alla rete subita e i padroni di casa continuano a gestire con pochissimi rischi. La girandola di sostituzioni non muta lo scenario e la Samp torna a casa a mani vuote dopo un assalto limitato a due conclusioni a lato di Thorsby e Yoshida nei minuti di recupero. I bianconeri volano così a 17 punti in classifica, cinque sopra la zona retrocessione, mentre i doriani rimangono fermi a 20 e non danno continuità all’eccellente vittoria contro l’Inter.

LE PAGELLE

Terzi 7 - Oltre al gol c’è di più: il gioco di Italiano comincia dai piedi del difensore centrale, che non si fa problemi a incaricarsi della prima regia delle azioni spezzine. Il blocco difensivo non è impeccabile, ma lui pareggia qualche imperfezione con il resto del repertorio.

Pobega 7 - Solita doppia fase di sostanza, tra il recupero dei palloni e gli inserimenti offensivi: con uno di questi si guadagna il rigore del 2-1. E il Milan gongola per il futuro.

Nzola 6,5 - Parte pimpante tormentando i centrali doriani, poi diventa evanescente e poco concreto. Viene chiamato in causa dagli 11 metri, non sbaglia.

Colley 5,5 - Comincia un po’ appisolato e soffre il tridente di Italiano, poi si ridesta. Nel complesso non dà però sufficiente sicurezza e palla al piede è troppo impreciso.

Candreva 6,5 - Senza Quagliarella è la dose di esperienza della Sampdoria. Il gol è pregevole e le gambe non gli tremano mai quando deve gestire il pallone. Forse viene poco sfruttato, si stanca e cala nella ripresa.

Damsgaard 6,5 - Il talento è puro, tra slalom e sombrero è sempre un piacere per gli occhi. Keita non è una prima punta e i due faticano a trovarsi: la concretezza sotto porta arriverà in un altro match.

IL TABELLINO

SPEZIA-SAMPDORIA 2-1

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Vignali 6,5 (34’ st Ferrer 6), Terzi 7, Chabot 6, Marchizza 6; Estevez 6 (34’ st Maggiore 6), Agoumé 6,5, Pobega 7 (44’ st Erlic sv); Gyasi 6, Nzola 6,5 (34’ st Piccoli 6,5), Farias 6 (20’ st Agudelo 6,5). A disp.: Krapikas, Ramos, Dell’Orco, Deiola, Verde, Sena, Galabinov. All.: Italiano 7

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 6, Colley 5,5, Augello 6; Candreva 6,5 (40’ st Leris sv), Thorsby 6,5, Ekdal 6, Jankto 6,5 (34’ st Verre 6); Damsgaard 6,5 (34’ st Quagliarella 6); Keita 6 (40’ st Ramirez sv). A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Regini, Tonelli, Silva, Askildsen, La Gumina. All.: Ranieri 6

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 20’ Terzi (Sp), 24’ Candreva (Sa), 16’ st rig. Nzola (Sp)

Ammoniti: Yoshida (Sa), Farias (Sp), Bereszynski (Sa), Jankto (Sa), Gyasi (Sp), Marchizza (Sp), Agudelo (Sp)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE

- Lo Spezia ottiene la prima vittoria casalinga in Serie A.

- Per la prima volta lo Spezia vince due partite consecutive di Serie A.

- Prosegue la striscia negativa della Sampdoria in fatto di gol incassati: i blucerchiati subiscono almeno una rete per la 19^ gara esterna consecutiva in Serie A – l’ultima volta che hanno fatto peggio risale al gennaio 1956, con 24 trasferte consecutive senza un clean sheet.

- La Sampdoria ha perso due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dallo scorso giugno (contro Inter e Roma).

- Primo centro stagionale per Claudio Terzi in Serie A, 2794 giorni dopo l’ultimo nel massimo campionato (maggio 2013, contro il Milan, con la maglia della Robur Siena). Anche in quel caso il gol arrivò di testa.

- Terza rete per Candreva in questa stagione di Serie A, la seconda consecutiva entro la prima mezzora di gara (23’ oggi, 24’ contro l’Inter).

- Candreva ha preso parte a tre delle ultime quattro reti della Sampdoria in campionato (due gol e un assist).

- Antonio Candreva ha segnato in due match di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2016.

- La Sampdoria ha subito sette gol di testa in Serie A, solo il Parma ne ha incassati di più (otto) con questo fondamentale nel campionato in corso.

- La Sampdoria è inoltre la formazione che ha subito più gol su sviluppi di calcio piazzato nella Serie A in corso (13), e anche quella che ha subito più reti su calcio di rigore (sei).

- M'Bala Nzola ha segnato il 39% delle reti dello Spezia in questo campionato; solo João Pedro, Cristiano Ronaldo (entrambi 43%) e Ciro Immobile (41%) hanno fatto più gol in percentuale per la propria squadra.

- M’Bala Nzola ha realizzato nove delle ultime 14 reti dello Spezia in Serie A.

- Lo Spezia ha segnato almeno due reti per due partite consecutive di campionato (due contro il Napoli nella scorsa giornata) per la seconda volta in Serie A: i liguri ci erano riusciti anche lo scorso ottobre (2 gol vs Fiorentina e Parma, 2N).

- 50^ presenza da titolare per Jakub Jankto con la maglia della Sampdoria in tutte le competizioni.

- 100^ presenza in Serie A per Valerio Verre.