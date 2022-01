Serie A, Spezia-Sampdoria 1-0: Verde rovina il ritorno di Giampaolo

spezia-sampdoria 1-0

Nella ripresa ci pensa l’ex attaccante del Verona a regalare tre punti pesantissimi a Thiago Motta in chiave salvezza



Terza vittoria di fila in campionato per lo Spezia, che rende amaro il ritorno in panchina di Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. Primo tempo poco emozionante. Poi il match si accende nella ripresa: al 69' Verde sigla il gol vittoria con un destro al volo su cross dalla destra di Agudelo. I blucerchiati non riescono a reagire, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Ekdal. Finisce 1-0 e Thiago Motta fugge dalla zona retrocessione.

















































































LA PARTITA

Non buona la prima per Marco Giampaolo. Il ritorno dell’ex allenatore del Milan sulla panchina della Sampdoria dopo due anni e mezzo coincide con un ko pesante (dal punto di vista soprattutto della classifica) sul campo dello Spezia, che invece conquista un successo che lo proietta a +8 sulla zona retrocessione (25 punti). L’altra formazione ligure, alla quarta sconfitta di fila, resta invece ferma a 20 punti.

Primo tempo del Picco non esattamente spettacolare, in cui l’equilibrio la fa da padrone. Provedel compie una prodezza coi piedi sul tentativo ravvicinato di Gabbiadini al 14’; tuttavia l’arbitro aveva fermato l’azione per fuorigioco. Per il resto, veramente poco o nulla fino all’intervallo, con gli ospiti che sembrano comunque più intraprendenti rispetto ai padroni di casa. Partita sempre bloccatissima anche in avvio di ripresa. Al 60’, Gabbiadini fornisce un pallone geniale in area per Caputo, che sfiora soltanto il pallone con il tocco sotto, trovando la respinta in angolo di Provedel. Un minuto dopo un palo colpito proprio da Caputo, arriva il vantaggio spezzino al 69’: Agudelo entra in area dalla destra e mette in mezzo per Verde, che conclude con il destro di prima intenzione senza lasciare scampo a Falcone. Samp che si blocca completamente e che rimane anche in dieci uomini dopo l’espulsione per doppio giallo di Ekdal (manata su Sala). Inutile l’assedio finale dei blucerchiati. Thiago Motta conquista la quarta vittoria consecutiva e, se non ipoteca ancora la salvezza, poco ci manca.

LE PAGELLE

Verde 7 – È suo il gol vittoria dello Spezia, che si prende tre punti pesantissimi in chiave salvezza nel derby ligure: perfetto il suo destro ravvicinato vincente.

Agudelo 7 – Entra in campo al posto di Kovalenko e, cinque minuti più tardi, regala il cross dalla destra per il tocco vincente di Verde: subito decisivo.

Provedel 6,5 – Se la bella parata su Gabbiadini era “inutile” per via del fuorigioco dell’attaccante, è invece rilevante quella su Caputo, con la quale tiene il risulto sullo 0-0.

Gabbiadini 6 – Un quasi gol e un suggerimento interessante per Caputo da parte dell’attaccante ex Napoli: è uno dei pochissimi a salvarsi in casa Samp.

Ekdal 4,5 – Lascia la propria squadra in dieci uomini nel momento peggiore degli ospiti: completamente inutile la manata al volto su Sala.

IL TABELLINO

SPEZIA-SAMPDORIA 1-0

Spezia (4-3-3): Provedel 6,5; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 6; Gyasi, Sala 6 (29’ st Ferrer 6), Kiwior 6, Kovalenkov 6 (20’ st Agudelo 7), Reca 5,5; Verde 7 (41’ st Antiste sv), Manaj 6,5 (29’ st Nzola 6). A disp.: Zoet, Hristov, Sher, Nguiamba, Zovko, Strelec, Bertola. All.: Thiago Motta 7.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone 6; Bereszynski 5,5, Ferrari 6 (46’ st Torregrossa sv), Magnani 5; Candreva 5,5, Rincon 5,5, Ekdal 4,5, Thorsby 5 (32’ st Vieira 5,5), Augello 5,5 (32’ st Murru 6); Gabbiadini 6, Caputo 5. A disp.: Chabot, Torregrossa, Ciervo, Conti, Askildsen, Dragusin, Yepes, Ravaglia, Saio, Trimboli. All.: Giampaolo 5,5

Arbitro: Manganiello

Marcatore: 24’ st Verde

Ammoniti: Erlic (Sp), Thorsby (Sa), Rincon (Sa), Verde (Sp)

Espulsi: al 28’ st Ekdal (Sa) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

Lo Spezia ha vinto tre partite consecutive in Serie A per la prima volta nella sua storia.

La Sampdoria ha perso tutte le sue prime quattro partite in un anno solare per la prima volta in Serie A. L’ultima volta che ha registrato più sconfitte di fila nella competizione risale a novembre 2012 (sette in quel caso).

Daniele Verde ha partecipato attivamente a sette reti in questo campionato (quattro gol e tre assist): mai ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A.

Daniele Verde è tornato al gol in Serie A a 93 giorni di distanza dalla sua ultima marcatura, che era arrivata proprio contro lo Spezia nel match d'andata. La Sampdoria è la seconda squadra contro cui il classe ’96 ha segnato in entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A, dopo la Roma nel 2020/21.

Presenza numero 419 per Antonio Candreva in Serie A: il centrocampista blucerchiato raggiunge Morgan De Sanctis al 48° posto per numero di presenze nel massimo campionato italiano.

Prima di questa gara, Albin Ekdal era il giocatore attualmente in Serie A con più presenze nella competizione (281) senza espulsioni.

Nessun giocatore è stato ammonito più spesso di Morten Thorsby nella Serie A in corso: nove cartellini gialli (al pari del suo compagno di squadra Bartosz Bereszyński).

Spezia e Sampdoria hanno effettuato un solo tiro a testa nella prima frazione di gioco in questa partita, record negativo per entrambe nel primo tempo di un match della Serie A in corso.

Con la partita odierna, Kevin Agudelo ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in Serie A..