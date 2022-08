Serie A, Spezia-Empoli 1-0: Nzola regala i primi tre punti ai liguri

SPEZIA-EMPOLI 1-0

L’attaccante franco-angolano torna al gol in campionato dopo nove mesi dall’ultima volta e decide la partita

Allo stadio Alberto Picco i padroni di casa dello Spezia superano 1-0 l’Empoli. Nel primo tempo creano molto i toscani, ma è Nzola a portare in vantaggio la formazione ligure al 36’ con un destro sotto le gambe di Vicario. Poche le emozioni, invece, nella ripresa: gli ospiti provano in qualche modo ad arpionare l’1-1, ma le occasioni da gol latitano. Finisce quindi con il successo per gli uomini di Gotti, che cominciano al meglio questo campionato.

LA PARTITA

Seppur in un match in bilico fino all’ultimo secondo, lo Spezia si porta a casa il primo successo in campionato ai danni dell’Empoli. al debutto della Serie A 2022-23. Al 19’ Lammers calcia ma trova la grande risposta di Dragowski che gli nega la gioia del gol. Altra grande occasione per i toscani tre minuti più tardi: azione personale di Bajrami che arriva al limite e calcia con il destro sfiorando il palo. La formazione ligure risponde al 34’, quando Caldara è liberissimo dopo un bell’inserimento, ma angola troppo il colpo di testa verso destra e la palla esce di pochissimo. Vantaggio spezzino rinviato solo di un paio di minuti scarsi: Bastoni imbuca per Nzola che supera Vicario con un destro sotto le gambe e sblocca la partita. Il diagonale di Destro di poco a lato chiude il primo tempo. Dragowski alza sopra la traversa una conclusione di Henderson. Tuttavia, per il resto del match, c’è poco o nulla: latitano le occasioni da rete nel finale di gara e un Empoli stanco è costretto a piegarsi dopo il grande forcing.

IL TABELLINO

SPEZIA-EMPOLI 1-0

Spezia (3-5-2): Dragowski 6,5; Caldara 6, Kiwior 6,5, Nikolaou 6; Gyasi 6,5 (31’ st Strelec 6), Agudelo 6 (46’ st Ellertsson sv), Bourabia 6 (46’ st Sala sv), Reca 6,5 (31’ st Holm 6), Bastoni 6,5; Nzola 7, Verde 5,5 (16’ st Ekdal 6). A disp.: Bertola, Hristov, Capradossi, Kornvig, Maldini, Podgoreanu, Zovko, Zoet. All.: Gotti 6,5

Empoli (4-3-1-2): Vicario 5,5; Stojanovic 5,5, Ismajli 5,5, Luperto 5,5, Parisi 6; Henderson 6 (9’ st Cambiaghi 6), Marin 5,5, Bandinelli 6 (43’ st Fazzini sv); Bajrami 5; Lammers 6,5, Destro 5,5 (27’ st Satriano 6). A disp.: Guarino, Cacace, Indragoli, Stulac, Crociata, Baldanzi, Degli Innocenti, Ekong, Merola, Fantoni, Perisan. All.: Zanetti 6

Arbitro: Chiffi

Marcatore: 36’ Nzola (S)

Ammoniti: Gyasi (S), Henderson (E), Reca (S)

LE PAGELLE

Nzola 7 – Non segnava in Serie A dalla doppietta contro l’Atalanta nel novembre del 2021: adesso, dopo una stagione difficile, ritrova il gol alla prima presenza in campionato.

Reca 6,5 – Un suo traversone dalla sinistra si rivela un cioccolatino per Caldara, che poi non sfrutterà l’occasione. Preziosissimo il suo contributo.

Verde 5,5 – Il match dell’ex attaccante del Verona dura 61 minuti durante i quali non riesce ad esprimere al meglio il proprio talento: non è infatti quasi mai pericoloso.

Lammers 6,5 – Attivissimo nel primo tempo, l’attaccante olandese in prestito dall’Atalanta sfiora più volte la rete del vantaggio per gli ospiti.

Ismajili 5,5 – Concede troppo spazio a Nzola in occasione del gol dell’1-0; si tratta di un errore pesante e decisivo ai fini del punteggio finale.



LE STATISTICHE DI SPEZIA-EMPOLI

Lo Spezia per la prima volta ha vinto la gara d’esordio stagionale in Serie A, dopo una sconfitta e un pareggio nei precedenti due campionati.

L’Empoli ha perso 11 delle sue 15 gare di esordio stagionale in Serie A (4V), incluse le due più recenti.

Lo Spezia ha interrotto una serie di quattro sconfitte di fila in casa in Serie A; non vinceva al Picco dallo scorso 2 aprile, contro il Venezia (1-0).

Lo Spezia è andato a segno con uno dei suoi due tiri nello specchio, entrambi arrivati tra il 36° e il 39° minuto di gioco.

Tra Serie A e Serie B, l’Empoli ha vinto soltanto una delle otto trasferte contro lo Spezia (2N, 5P).

L’Empoli ha tentato 18 tiri, il doppio rispetto alle conclusioni totali tentate dallo Spezia.

M'Bala Nzola è andato a segno in Serie A per la prima volta dallo scorso 20 novembre 2021, quando segnò una doppietta sul campo dell'Atalanta.

M'Bala Nzola ha segnato 12 dei suoi 14 gol in Serie A nelle gare del girone di andata.

Nelle ultime tre stagioni di Serie A, Simone Bastoni è uno dei quattro difensori ad aver fornito almeno 10 assist, assieme a Faraoni (13), Hernández e Di Lorenzo (entrambi 11).