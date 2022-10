Serie A, Spezia-Cremonese 2-2: pari pirotecnico al Picco

SPEZIA-CREMONESE 2-2

Non arriva la prima vittoria in Serie A per i grigiorossi, che segnano subito, ma vengono raggiunti e superati dai rivali: Pickel sancisce il definitivo pareggio

Cremonese e Spezia non si fanno male: finisce 2-2 al Picco, con un pari che soddisfa entrambe le squadre. Passano subito i grigiorossi, che segnano dopo un minuto con Dessers, ma i liguri reagiscono e rimontano: Nzola e Holm firmano il sorpasso, che non dura perchè Pickel sigla il definitivo pareggio. Finale pirotecnico, con Carnesecchi a salvare la Cremonese: i lombardi restano penultimi con 4 punti, lo Spezia sale a quota 9.

LA PARTITA

Finisce 2-2 al Picco, in una partita ricca di occasioni da rete e colpi di scena, con entrambe le squadre vicine al gol-vittoria. Dopo un minuto di gioco, si sblocca subito il risultato: sugli sviluppi di un corner, Lochoshvili raccoglie in area da posizione defilata e serve Dessers, che sigla un gol da vero centravanti. La Cremonese passa in vantaggio, ma lo Spezia reagisce con veemenza e pareggia al 18': Nzola cerca di servire Agudelo, Bianchetti interviene ma "serve" l'attaccante, che insacca con un tiro potente. Passano quattro minuti, e i liguri ribaltano il risultato: mischia furibonda in area, dopo un corner, e tocco decisivo di Holm. La partita è diverte, e le occasioni abbondano: Carnesecchi, che sostituisce l'infortunato Radu, compie un autentico miracolo sulla conclusione di Gyasi e tiene in vita i suoi. Il finale di tempo è tutto grigiorosso: Meité va vicino al pareggio, poi Lochoshvili colpisce a lato con un gran tiro da fuori. Si va al riposo sul 2-1 per lo Spezia, che viene subito raggiunto dai rivali: è Pickel a trovare il pareggio al 52', colpendo di testa sul cross di Sernicola.



La Cremonese spinge, e ha grosse chances con Quagliata e Ascacibar, ma rischia in contropiede dopo l'infortunio di Lochoshvili: superlativo Carnesecchi, che nega il gol a Daniel Maldini. Lo Spezia ha una chance nel finale con Verde, ma il risultato non cambia: finisce 2-2, con la Cremonese che manca la prima vittoria e resta penultima a quota 4. Nove punti per lo Spezia, ora a +4 sulla zona-retrocessione, aspettando Verona e Samp.

LE PAGELLE

Holm 6.5 - Straripante nel primo tempo: incendia la fascia destra a suon di sprint e sovrapposizioni, trovando la rete del 2-1 nella mischia in area. Cala alla distanza, come tutto lo Spezia.

Nzola 6.5 - Si conferma letale nell'avvio di stagione, con un altro gol: lotta come un leone per costruirsi la chance e la sfrutta. Fatica nella ripresa, in uno Spezia che si è fatto vedere in avanti solo nel finale.

Carnesecchi 7 - Viene tradito dalla difesa nei due gol subiti, ma il suo debutto in Serie A è da ricordare. Tiene in vita la Cremonese con almeno tre interventi decisivi, e un autentico miracolo su Gyasi.

Bianchetti 5 - Il peggiore dei suoi. Serve Nzola nell'azione del pareggio e non interviene nella mischia che porta al 2-1. L'anello debole di una difesa, quella della Cremonese, che continua a non convincere.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-1-4-1) - Dragowski 6; Amian 6, Ampadu 5,5, Caldara 6, Nikolaou 6; Kiwior 6 (28' st Ekdal sv); Holm 6.5 (34' st Verde 6), Bourabia 5.5, Agudelo 5.5 (18' st D. Maldini 6), Gyasi 6; Nzola 6.5. All. Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Beck, Salva Ferrer, Ellertsson, Sher, Nguiamba, Strelec, Sanca.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi 7; Sernicola 6, Bianchetti 5, Lochoshvili 6 (32' st Vasquez sv), Valeri 6; Castagnetti 5.5, Meité 6 (1' st Ascacibar 6); Zanimacchia 5.5 (12' st Afena-Gyan 5.5), Pickel 6 (12' st Quagliata 6); Okereke 6.5; Dessers 6 (26' st Ciofani 5.5). All. Alvini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Baez, Buonaiuto, Ghiglione, Acella, Escalante, Milanese, Tsadjout.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 1' Dessers (C), 18' Nzola (S), 22' Holm (S), 7' st Pickel (C).

Ammoniti: Agudelo e Caldara (S).



LE STATISTICHE DI SPEZIA-CREMONESE

La Cremonese ha collezionato tre pareggi di fila fuori casa per la prima volta nella sua storia in Serie A; inoltre ha evitato la sconfitta in tre trasferte consecutive nel massimo torneo per la prima volta da maggio 1995.

Lo Spezia è rimasto imbattuto in cinque partite interne di Serie A per la seconda volta nella sua esperienza nella competizione (2V, 3N); in precedenza ci era riuscito tra febbraio e aprile 2021 (sei partite in quel caso).

La Cremonese ha effettuato 24 conclusioni in questa gara: record per i grigiorossi e in generale per una neopromossa in una partita di questa Serie A.

Lo Spezia ha segnato due reti negli corso dei primi 25 minuti di gioco in una gara di Serie A per la prima volta nella sua storia nella competizione.

M’bala Nzola è il giocatore che ha segnato più reti (quattro) tra quelli che sono andati a segno solo in gare interne in questa Serie A.

Il gol di Cyriel Dessers, arrivato dopo appena 1 minuto e 1 secondo, è il più rapido segnato dalla Cremonese dall’inizio di una gara esterna di Serie A (in generale è il più rapido da quello di Riccardo Maspero, il 25 febbraio 1996 contro il Cagliari).

Cyriel Dessers è diventato il primo giocatore della Cremonese ad andare in gol per due partite consecutive di Serie A da Andrea Tentoni nel marzo 1996 (rete contro Napoli e Lazio).

Emil Holm è il primo giocatore svedese a segnare un gol in questa Serie A; in generale, prima di lui gli ultimi svedesi a trovare la rete nella competizione erano stati Dejan Kulusevski e Zlatan Ibrahimovic, entrambi il 9 gennaio 2022.

Emil Holm è andato a segno con il suo secondo tiro nello specchio in Serie A, sesto tiro totale.

Marco Carnesecchi è il quinto portiere nato negli anni 2000 a giocare da titolare in Serie A, dopo Stefano Turati, Gian Marco Crespi, Luca Gemello e Ivor Pandur.