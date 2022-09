Serie A, Spezia-Bologna 2-2: Arnautovic non basta, Gotti ferma Mihajlovic

SPEZIA-BOLOGNA 2-2

Al Picco, l'austriaco segna una doppietta, aprendo le marcature e rispondendo a Bastoni e all'autogol di Schouten. Rossoblù ancora senza vittorie

Nella quinta giornata di Serie A, finisce 2-2 tra Spezia e Bologna. Al Picco, Arnautovic sblocca la sfida dopo appena 6 minuti, ma nel recupero Bastoni firma il pareggio (47') e a inizio ripresa, con un calcio di punizione, provoca l'autorete di Schouten (54'). Ci pensa di nuovo l'austriaco, al 64', a siglare la doppietta e regalare un punto a Mihajlovic. I felsinei, ancora senza vittorie, salgono a quota 3, a -2 dagli uomini di Gotti.

LA PARTITA

Dovrà ancora attendere Mihajlovic per festeggiare la prima vittoria di questo campionato del suo Bologna: al Picco, infatti, finisce 2-2 tra i rossoblù e lo Spezia. I felsinei partono meglio e passano in vantaggio dopo appena 6 minuti: Arnautovic riceve il lungo lancio di Medel, salta Dragowski e insacca, firmando l'1-0 in favore dei rossoblù. Gli ospiti sfiorano nuovamente il raddoppio, ma Barrow è impreciso e col passare dei minuti i liguri iniziano a prendere campo. Il pareggio arriva all'ultima occasione del primo tempo, con Bastoni che vince un rimpallo, conclude con il sinistro dal limite e sorprende Skorupski, siglando l'1-1.



Nella ripresa, Mihajlovic inserisce Dominguez al posto di Moro, ma al 54' si completa la rimonta dei padroni di casa: punizione di Bastoni e autogol clamoroso di Schouten, che tutto solo batte di testa Skorupski. Il 2-1, però, dura appena 10 minuti, poi Soriano, appena entrato al posto di uno spento Barrow, serve in verticale Arnautovic che si invola verso la porta e batte Dragowski, firmando doppietta e 2-2. I cambi finali (Cambiaso e Sansone per Mihajlovic e Sanca e Sala per Gotti) non influiscono sul risultato finale. Un pareggio, il terzo, che consente al Bologna di salire a quota 3, ma i felsinei rimandano l'appuntamento con il primo successo in questa Serie A. Lo Spezia, invece, si porta a 5 punti, agganciando momentaneamente la Salernitana.



LE PAGELLE

Hristov 5 - Insieme a Kiwior compone una coppia di centrali che si fa puntualmente bucare dalle verticalizzazioni dei rossoneri.

Bastoni 7,5 - Uno dei più in forma in questo momento dello Spezia: segna il gol del pareggio e provoca l'autorete di Schouten che illude i suoi.

Nzola 5,5 - Polveri bagnate dopo due partite in casa con almeno una marcatura. L'angolano è poco coinvolto e non fa di certo del suo meglio per incidere.

Medel 6,5 - Non solo il lancio millimetrico per Arnautovic sull'1-0: anche tanta grinta in fase difensiva.

Barrow 5,5 - Più volte nel corso del primo tempo spreca a causa della sua troppa frenesia, che lo porta a compiere scelte sbagliate.

Arnautovic 7,5 - In questo momento il Bologna è lui: tutti e 5 i gol portano la sua firma. Glaciale per due volte davanti a Dragowski e combattivo su ogni pallone, oltre che in ripiegamento difensivo.



IL TABELLINO

SPEZIA-BOLOGNA 2-2

Spezia (3-5-2): Dragowski 6; Hristov 5, Kiwior 5, Nikolaou 6; Holm 5,5 (43' st Sanca sv), Kovalenko 6,5 (19' st Agudelo 6), Bourabia 6, Bastoni 7,5 (31' st Ellerson 6), Reca 6; Gyasi 5,5 (43' st Sala sv), Nzola 5,5. A disp.: Zoet, Zovko, Beck, Caldara, Sher. All.: Gotti 6

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6; Soumaoro 5,5, Medel 6,5 (39' st Sansone sv), Lucumi 6; De Silvestri 6, Moro 6 (1' st Dominguez 5,5), Schouten 5, Lykogiannis 6 (31' st Cambiaso 6); Barrow 5,5 (17' st Soriano 6,5), Orsolini 5,5 (17' st Zirkzee 5,5); Arnautovic 7,5. A disp.: Bardi, Bagnolini, Posch, Sosa, Bonifazi, Ferguson, Aebischer, Kasius, Vignato. All.: Mihajlovic 6

Arbitro: Giua

Marcatori: 6' e 19' st Arnautovic (B), 47' Bastoni (S), 9' st aut. Schouten (S)

Ammoniti: Holm (S), Bastoni (S), Sala (S), Nikolaou (S)



LE STATISTICHE DI SPEZIA-BOLOGNA

Marko Arnautovic è il primo giocatore nella storia del Bologna ad aver segnato tutte le prime cinque reti dei rossoblù in una singola stagione di Serie A. In generale, l'ultimo calciatore a riuscirci in un campionato era stato Sebastian Giovinco con il Parma nel 2011/12.

Arnautovic è il sesto giocatore over 33 anni di questo secolo a segnare almeno cinque gol nelle prime cinque partite giocate dalla sua squadra in un torneo di Serie A: Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Caputo, Hubner e Roberto Baggio gli altri.

Arnautovic ha segnato cinque gol di fila del Bologna, ci era già riuscito nello scorso campionato, quando segnò sei reti consecutive dei rossoblù tra febbraio e aprile 2022 in Serie A.

Ciascuna delle tre doppiette di Arnautovic in Serie A è arrivata contro una squadra ligure: due contro lo Spezia (febbraio e settembre 2022) e una contro la Sampdoria (aprile 2022).

Era dalla stagione 2013/14 che il Bologna non vinceva alcuna delle prime cinque gare stagionali in Serie A (3N, 2P).

Il Bologna non segnava più di una rete in un match di Serie A dall’8 maggio 2022 (3-4 vs Venezia); da allora sei gare di fila senza mai segnare più di un gol.

Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1V, 2N), dopo aver registrato la sua più lunga serie di sconfitte in casa nella massima serie (quattro).

Lo Spezia ha tentato nel primo tempo 13 dei suoi 15 tiri di questa partita.

Simone Bastoni ha segnato da fuori area la metà dei suoi gol totali in Serie A (3/6).