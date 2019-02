Serie A: Spal-Fiorentina 1-4, Var protagonista nel finale Gol del 2-1 di Valoti annullato e concesso rigore ai Viola, che poi prendono il largo Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



17/02/2019

La Fiorentina vince 4-1 in casa della Spal. Quello che succede nel finale ha dell'incredibile. Petagna sblocca la gara al 36', Edimilson trova il pareggio al 44'. Al 31' della ripresa Valoti firma il sorpasso ma l'arbitro annulla col Var e assegna un rigore per fallo precedente di Felipe su Chiesa. Veretout non sbaglia dal dischetto. A questo punto la Viola prende il largo, con Simeone che realizza il tris e Gerson che mette dentro il quarto gol.



LA PARTITA Un'altra esclusione, la quarta di Fila, per Simeone che va ancora in panchina. C'è Gerson nel tridente della Fiorentina con Chiesa e Muriel. Semplici si affida alla coppia Antenucci-Petagna per ritrovare una vittoria in casa che manca da cinque mesi. Sei minuti di gioco e altrettanti di assedio viola: tre occasioni per la Fiorentina, con tanto di salvataggio sulla linea di Cionek su palla in mezzo di Veretout. La squadra di Pioli mette subito le cose in chiaro: grande pressing e ripartenze velenose. Viviano respinge il tentativo di Gerson. Un inizio complicato per la Spal, che dopo 12' perde anche Lazzari per infortunio, dentro Murgia e difesa che passa da tre a quattro. Con il trascorrere dei minuti i padroni di casa prendono coraggio e si fanno vedere in avanti, con Ceccherini che salva provvidenzialmente in angolo su iniziativa di Kurtic. Ma è la Fiorentina a creare i pericoli maggiori. Contatto in area tra Murgia e Chiesa, che cade a terra. L'arbitro Pairetto lascia correre. Un attimo dopo Muriel prende in pieno la traversa su cross di Biraghi dalla sinistra. Occasione persa e la Spal, che fino a quel momento aveva fatto una gara di contenimento, sfrutta al massimo la prima chance. Vitor Hugo perde palla, Lafont respinge corto il tiro di Valdifiori, riprende Petagna e tap-in vincente. La riscossa viola parte da Chiesa: conclusione sul fondo. Al 44' arriva il gol del pareggio viola: da fuori area Edimilson fa partire una bordata di sinistro su cui Viviano non può nulla.



Una sostituzione per parte a inizio ripresa: dentro Laurini per Ceccherini nella Fiorentina, Schiattarella prende il posto di Valdifiori. Grande numero di Chiesa su Fares e palla a Benassi, tiro ribattuto dalla difesa avversaria. Ci prova poi Gerson, palla deviata in angolo. Al 71' Pioli cambia: fuori Benassi, dentro Simeone per aumentare il potenziale offensivo dei viola. Nel finale succede l'incredibile: Valoti riporta in vantaggio la Spal, poi intervento del Var, che annulla e assegna un rigore alla Fiorentina per fallo precedente di Felipe su Chiesa. E dal dischetto Veretout non sbaglia. Poi Simeone firma il tris in contropiede con un potente destro e Gerson realizza il 4-1 viola che chiude la partita. Un successo importante per la Fiorentina, Spal beffata dal... Var.



LE PAGELLE Chiesa 7 - Il suo nome nel tabellino dei marcatori non c'è ma la sua prestazione è di peso. Strappi improvvisi e devastanti per la difesa avversaria, si procura il rigore che risulterà decisivo ai fini del risultato.



Veretout 7 - Segna il rigore che dà il la alla vittoria viola ma non solo. In mezzo non molla un metro, presenza costante e di qualità.



Petagna 6,5 - Quattro gol nelle ultime 5 gare sono un bel bottino.



Vitor Hugo 5,5 - Sulla sua prestazione pesa la grossa ingenuità in occasione del gol del vantaggio della Spal di Petagna.



Muriel 5,5 - Ci aveva abituato ad altro e meglio. Un solo squillo, quella traversa che trema ancora.



Valoti 5 - Dal Paradiso all'Inferno, come la Spal. Realizza il momentaneo 2-1, che il Var gli toglie, poi regala il pallone del 4-1 di Gerson.

IL TABELLINO SPAL - FIORENTINA 1-4

Spal (3-5-2): Viviano 6; Cionek 5, Bonifazi 6, Felipe 5 (41' st Floccari sv); Lazzari sv (12' Murgia 5), Valdifiori 5 (1' st Schiattarella 5), Valoti 5, Kurtic 5, Fares 5,5; Antenucci 5, Petagna 6,5. A disposizione: Gomis, Poluzzi, Simic, Regini, Vicari, Dickmann, Costa, Paloschi, Spina. All.: Semplici 5,5.

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6; Ceccherini 6 (1' st Laurini 6), Milenkovic 6, Vitor Hugo 5,5, Biraghi 6,5; Veretout 7, Edimilson 7 (37' st Dabo sv), Benassi 5,5 (25' st Simeone 7); Gerson 5, Muriel 5,5, Chiesa 7. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Norgaard, Pjaca, Hancko, Graiciar. All.: Pioli 6,5.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 36' Petagna (S), 44' Edimilson (F), 34' st rig. Veretout (F), 35' st Simeone (F), 43' st Gerson (F)

Ammoniti: Fares, Cionek, Schiattarella (S), Edimilson, Veretout, Biraghi, Milenkovic (F)



LE STATISTICHE • La SPAL ha vinto solo una delle ultime 15 partite di campionato, avendo ottenuto sette pareggi e sette sconfitte nel parziale.

• Fiorentina imbattuta nelle ultime 9 trasferte di campionato (3V, 6N): i viola non fanno meglio all’interno dello stesso campionato da maggio 1982, quando arrivarano a 11.

• Sei giocatori della Fiorentina hanno effettuato tre tiri nel match, cosa non riuscita ad alcun giocatore della SPAL.

• In due delle ultime tre trasferte di Serie A la Fiorentina ha segnato 4 gol.

• La SPAL non subiva quattro gol in casa da febbraio 2018 contro il Milan: i ferraresi hanno subito almeno due gol in quattro delle ultime sei gare di Serie A.

• Sei dei 12 gol in Serie A di Veretout sono arrivati su calcio di rigore, inclusi i 4 in questo campionato.

• Veretout ha trasformato 6 dei 7 rigori calciati in Serie A.

• Quattro degli ultimi 5 gol di Simeone in tutte le competizioni sono arrivati subentrando dalla panchina.

• Nelle 22 presenze in questo campionato Andrea Petagna ha segnato lo stesso numero di gol (9) che nelle precedenti 69 gare in Serie A.

• Petagna ha segnato 4 gol nelle ultime 5 gare della SPAL in Serie A

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X